с чего всё началось

Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.

Музыка Экс-гитарист «Кино» ответил на исполнение Metallica «Группы крови» Бывший гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян на концерте в Москве с оркестром сыграл песню группы Metallica.

Происшествия Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.

Политика Шмелева: ОНФ будет держать на контроле ситуацию с качеством школьного питания, пока все проблемы в этой сфере не будут решены Общероссийский народный фронт продолжит держать на контроле ситуацию с доступностью и качеством школьного питания до тех пор, пока Движение не будет иметь точных данных о том, что все проблемы в этой сфере решены.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Политика Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.

Общество В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Путешествия Россиянам упростили въезд еще в одну страну Россияне с 25 июля смогут въезжать без визы на 90 дней в Мальдивскую Республику.

Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва» Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Общество Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Шоу-бизнес Анастасия Винокур объяснила причины расставания с мужем Балерина Анастасия Винокур заявила, что причиной ее развода с продюсером Григорием Матвеевичевым послужило то, что в их семье никто не хотел идти на уступки.

Происшествия Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.

Армия и оружие Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .

Политика Лукашенко пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой Президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласили в Польшу принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Происшествия На Ильюшина поймали байкершу с килограммом наркотиков Байкерша задержана, по факту происшествия возбуждено уголовное дело («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Происшествия В Бежицком районе Брянска убили молодого мужчину В Бежицком районе Брянска в среду, 24 июля, убили молодого мужчину.