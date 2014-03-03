Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годыREGNUM вчера в 10:25
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
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Оценка роста экономики России была снижена в 2019 году на 0,4 п. п.— до 1,2%, в 2020-м — прогноз улучшен на 0,2 п. п., до 1,9%, говорится в июльском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).Коммерсантъвчера в 12:14
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Происшествия
В Судаке туриста избили из-за фотографий с животными
Обновлено вчера в 16:08
Музыка
Экс-гитарист «Кино» ответил на исполнение Metallica «Группы крови»
Бывший гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян на концерте в Москве с оркестром сыграл песню группы Metallica.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет
Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Шмелева: ОНФ будет держать на контроле ситуацию с качеством школьного питания, пока все проблемы в этой сфере не будут решены
Общероссийский народный фронт продолжит держать на контроле ситуацию с доступностью и качеством школьного питания до тех пор, пока Движение не будет иметь точных данных о том, что все проблемы в этой сфере решены.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.
Обновлено вчера в 13:03
Игры
Создателю PUBG угрожают пользователи королевской битвы
Обновлено в 03:14
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Обновлено в 03:06
Происшествия
В Хабаровске 37 детей подхватили инфекцию после прогулки у фонтана
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
В Москве задержали Алексея Навального
Обновлено в 02:59
Путешествия
Россиянам упростили въезд еще в одну страну
Россияне с 25 июля смогут въезжать без визы на 90 дней в Мальдивскую Республику.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Общество
Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы
Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Анастасия Винокур объяснила причины расставания с мужем
Балерина Анастасия Винокур заявила, что причиной ее развода с продюсером Григорием Матвеевичевым послужило то, что в их семье никто не хотел идти на уступки.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Швеция уже не может создать боевой самолет будущего в одиночку
Обновлено вчера в 21:28
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» зашел в Кронштадт
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" прибыл сегодня в порт Кронштадта.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн
В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.
Обновлено в 02:22
Экономика
ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе
Уоллер объясняет это тем, что буровых под российским флагом недостаточно.
Обновлено вчера в 19:49
Армия и оружие
Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим
Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .
Обновлено вчера в 10:06
Политика
Лукашенко пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой
Президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласили в Польшу принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
На Ильюшина поймали байкершу с килограммом наркотиков
Байкерша задержана, по факту происшествия возбуждено уголовное дело («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).
Обновлено в 02:23
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер в США
Обновлено вчера в 10:57
Армия и оружие
Китай отказался от участия в гонке вооружений
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
В Бежицком районе Брянска убили молодого мужчину
В Бежицком районе Брянска в среду, 24 июля, убили молодого мужчину.
Обновлено в 03:07
Финансы
Bloomberg анонсировал второе подряд снижение ключевой ставки ЦБ РФ
По словам Набиуллиной, ставка может быть снижена мягко (на 25 б.п.) или резко (на 50 б.п.). По словам директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексея Заботкина, для второго варианта потребуются «очень веские аргументы».
Обновлено в 01:02