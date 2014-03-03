Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годыREGNUM 10:25
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
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Оценка роста экономики России была снижена в 2019 году на 0,4 п. п.— до 1,2%, в 2020-м — прогноз улучшен на 0,2 п. п., до 1,9%, говорится в июльском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).Коммерсантъ12:14
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 15:25, Вашингтон
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Армия и оружие
Фото: Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку
Северокорейский лидер Ким Чен Ын отправился с инспекцией, чтобы посмотреть на новую подводную лодку, созданную для ВМС республики, сообщает агентство ЦТАК.
Обновлено вчера в 20:13
Культура
Певице Таисии Повалий угрожают расправой из-за концерта в Киеве
Украинская певица, экс народный депутат Украины Таисия Повалий возвращается в Киев спустя пять лет с сольным концертом в честь своего юбилея.
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Футбол
16-летний воспитанник «Барселоны» перешел в «ПСЖ»
Полузащитник «Барселоны» Хави Симонс перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. Контракт футболиста с парижанами рассчитан до 2022 года.
Обновлено в 14:44
Политика
Политик Константин Боровой попросил убежища в США
Бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США, об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки».
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Шоу-бизнес
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Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
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Происшествия
В Башкирии мужчина убил жену из-за отказа в интимной близости
В Башкирии мужчину подозревают в убийстве своей 40-летней жены из-за отказа заняться с ним сексом.
Обновлено в 14:48
Музыка
Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»
Обновлено в 08:18
Политика
Лукашенко пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой
Президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласили в Польшу принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Суд продлил арест Абызова на три месяца
«Басманным судом удовлетворены ходатайства следственных органов о продлении срока содержания под стражей до 25 октября в отношении обвиняемых Абызова, Степанова и Фрейденберг», — сообщили в суде.
Обновлено в 13:52
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
Обновлено в 13:00
Футбол
Сборная России по пляжному футболу разгромила Молдавию в отборе к ЧМ
Россия очень уверенно обыграла Молдавию в отборе к чемпионату мира по пляжному футболу и пробилась в восьмерку сильнейших.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Родители ребенка, посаженного на цепь на Кубани, были в разводе
Родители 10-летнего мальчика на Кубани, отец которого посадил его на цепь в сарае, были в разводе, ребенок проживал с отцом по решению суда, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка на Кубани.
Обновлено в 07:19
Политика
В Пекине скончался бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн
Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн ушел из жизни в возрасте 91 года.
Обновлено в 11:46
Политика
Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей
Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.
Обновлено в 12:25
Технологии
В Москве сегодня протестировали систему электронного голосования
Эксперимент по электронному голосованию будет проведен на выборах в Мосгордуму 8-го сентября в трех избирательных округах.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Уехавшие после драки из Чемодановки цыгане начали возвращаться домой
Цыганские семьи, уехавшие из пензенского села Чемодановка и соседних Лопаток после массовой драки, в которой один человек погиб и несколько пострадали, начали возвращаться домой, уже вернулись 177 человек, сообщил РИА Новости во вторник глава администрации Бессоновского района области Вячеслав Демичев.
Обновлено в 10:35
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Обновлено в 08:54
Футбол
РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»
Обновлено в 14:06
Политика
МИД РФ опубликовал концепцию безопасности в Персидском заливе
На фоне растущей военно-политической напряженности в Персидском заливе МИД России опубликовал собственную концепцию коллективной безопасности для региона.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие
Reuters узнал о планах Европы собрать коалицию для защиты от Ирана
По словам одного из источников Reuters, миссией по защите жизненно важных морских путей для транспортировки нефти от Ирана может руководить совместное франко-британское командование.
Обновлено в 13:44
Политика
Трамп оценил важность диалога с Россией
Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность ведения диалога с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:55
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Обновлено в 12:01
Футбол
«Зенит» объявил о возвращении Васютина
Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 14:20
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Обновлено в 15:04
Общество
Госдума приняла закон об упрощенном получении автомобильных номеров
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предоставляет россиянам возможность самостоятельного получения регистрационных номеров на автомобиль у изготовителей государственных регистрационных знаков.
Обновлено в 07:56
Музыка
Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге
Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.
Обновлено в 02:41
Общество
В Москву придет сильное похолодание
Обновлено в 10:31