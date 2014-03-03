с чего всё началось

Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Армия и оружие Фото: Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку Северокорейский лидер Ким Чен Ын отправился с инспекцией, чтобы посмотреть на новую подводную лодку, созданную для ВМС республики, сообщает агентство ЦТАК.

Культура Певице Таисии Повалий угрожают расправой из-за концерта в Киеве Украинская певица, экс народный депутат Украины Таисия Повалий возвращается в Киев спустя пять лет с сольным концертом в честь своего юбилея.

Футбол 16-летний воспитанник «Барселоны» перешел в «ПСЖ» Полузащитник «Барселоны» Хави Симонс перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. Контракт футболиста с парижанами рассчитан до 2022 года.

Политика Политик Константин Боровой попросил убежища в США Бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США, об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки».

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.

Происшествия В Башкирии мужчина убил жену из-за отказа в интимной близости В Башкирии мужчину подозревают в убийстве своей 40-летней жены из-за отказа заняться с ним сексом.

Политика Лукашенко пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой Президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласили в Польшу принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Происшествия Суд продлил арест Абызова на три месяца «Басманным судом удовлетворены ходатайства следственных органов о продлении срока содержания под стражей до 25 октября в отношении обвиняемых Абызова, Степанова и Фрейденберг», — сообщили в суде.

Энергетика Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.

Футбол Сборная России по пляжному футболу разгромила Молдавию в отборе к ЧМ Россия очень уверенно обыграла Молдавию в отборе к чемпионату мира по пляжному футболу и пробилась в восьмерку сильнейших.

Происшествия Родители ребенка, посаженного на цепь на Кубани, были в разводе Родители 10-летнего мальчика на Кубани, отец которого посадил его на цепь в сарае, были в разводе, ребенок проживал с отцом по решению суда, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка на Кубани.

Политика В Пекине скончался бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн ушел из жизни в возрасте 91 года.

Политика Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.

Технологии В Москве сегодня протестировали систему электронного голосования Эксперимент по электронному голосованию будет проведен на выборах в Мосгордуму 8-го сентября в трех избирательных округах.

Происшествия Уехавшие после драки из Чемодановки цыгане начали возвращаться домой Цыганские семьи, уехавшие из пензенского села Чемодановка и соседних Лопаток после массовой драки, в которой один человек погиб и несколько пострадали, начали возвращаться домой, уже вернулись 177 человек, сообщил РИА Новости во вторник глава администрации Бессоновского района области Вячеслав Демичев.

Политика Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.

Политика МИД РФ опубликовал концепцию безопасности в Персидском заливе На фоне растущей военно-политической напряженности в Персидском заливе МИД России опубликовал собственную концепцию коллективной безопасности для региона.

Армия и оружие Reuters узнал о планах Европы собрать коалицию для защиты от Ирана По словам одного из источников Reuters, миссией по защите жизненно важных морских путей для транспортировки нефти от Ирана может руководить совместное франко-британское командование.

Политика Трамп оценил важность диалога с Россией Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность ведения диалога с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол «Зенит» объявил о возвращении Васютина Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Общество Госдума приняла закон об упрощенном получении автомобильных номеров Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предоставляет россиянам возможность самостоятельного получения регистрационных номеров на автомобиль у изготовителей государственных регистрационных знаков.