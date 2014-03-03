с чего всё началось

Как говорится в докладе МВФ по мировой экономике World Economic Outlook, по итогам этого года рост мировой экономики составит 3,2%, следующего - 3,5%. Таким образом, прогноз понижен на 0,1%.

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2019 год

Политика Зеленский потребовал уволить Кличко Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Авто Представлен новый купе-кроссовер Audi Q3 Sportback Новый купеобразный кроссовер Audi Q3 Sportback отличается о базового Audi Q3 более динамичным дизайном. Продажи в Европе стартуют осенью.

Происшествия На сотрудника МЧС завели дело после гибели детей в лагере «Холдоми» Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника МЧС по Хабаровскому краю, которого подозревают в халатности, приведшей к пожару и гибели детей в лагере "Холдоми".

Происшествия ЛГБТ-активисты попросили СКР проверить на экстремизм движение «Пила» За много месяцев полиция ничего не сделала, чтобы установить тех, кто стоит за гомофобным сайтом, призывающим к насилию.

Путешествия Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.

Происшествия В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.

Кино Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда» Исполнитель роли Блэйда в предыдущих экранизациях комиксов Marvel Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск серии с участием лауреата премии Американской Киноакадемии Махершалы Али.

Политика Киев ожидает переговоров «Нафтогаза» с «Газпромом» по газу и транзиту Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что в ближайшее время можно ожидать переговоров с Москвой по поставкам газа и газовому транзиту.

Происшествия Посольство КНДР прояснило судьбу задержанного российского судна Как стало известно ранее, в ночь на 17 июля рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» нарушило государственные границы КНДР, после чего за «нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР» его задержали северокорейские пограничники.

Армия и оружие Посольство России не извинялось перед Сеулом и не собирается Как отмечается, данные о том, что Россия якобы извинилась распространили южнокорейские СМИ, не имея при этом никаких доказательств.

Политика Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.

Происшествия Суд увеличил сумму взыскания с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО Мосгорсуд увеличил более чем на 400 тыс. руб. размер компенсации, которую актер Леонид Ярмольник должен выплатить по делу о ДТП с автомобилем Федеральной службы охраны (ФСО).

Происшествия Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье Большинство раненых пострадали из-за осколков стекла, они были направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.

Происшествия Россиянка избила трехлетнюю дочь соседки молотком для отбивания мяса В поселке Мга Ленинградской области жильцы одного из подъездов нашли у дверей квартиры избитую трехлетнюю девочку, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

Энергетика «Транснефть» выплатит за загрязнение нефти до $15 за баррель Совет директоров «Транснефти» согласовал максимальный размер и порядок осуществления выплат грузоотправителям за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба».

Экономика В Рязанской области выявили фальшивую 100-рублевую купюру В банковском секторе Рязанской области в I полугодии 2019 года выявили фальшивую 100-рублевую купюру, сообщает пресс-служба регионального отделения ГУ Банка России по ЦФО.

Общество Самый короткий IQ-тест появился в Сети Самый короткий в истории IQ-тест появился в Сети. Он состоит всего из трех математических задач.

Шоу-бизнес Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва» Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.

Здоровье Названы первые признаки тромба в сосудах Эксперты назвали первые признаки тромба в сосудах. Зная их, можно спасти жизнь себе или другим, немедленно обратившись в больницу.

Экономика Приток мигрантов в Россию оказался аномальным В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения.

Происшествия В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика Володин потребовал от президента Грузии публичных извинений за хамство Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что грузинский президент Саломе Зурабишвили должна принести извинения за антироссийскую риторику.

Происшествия Видеоблогер умер в прямом эфире, запивая алкоголем многоножек 35-летний китайский видеоблогер Сан скончался во время прямой трансляции со стриминговой площадки DouYu.

Футбол «Нефтчи» не может вылететь на матч с «Арсеналом» Напомним, что первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между тульским "Арсеналом" и бакинским "Нефтчи" состоится в четверг, 25 июля, в Туле и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Музыка Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».