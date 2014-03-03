с чего всё началось

Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.

Происшествия В Судаке туриста избили из-за фотографий с животными Несколько человек избили туриста в Крыму из-за снимков с животными, сообщается на официальном сайте города Судак, где и произошел инцидент.

Единоборства Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя 1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.

Общество Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля "Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.

Общество В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.

Общество В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «экологического Чернобыля» Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в Иркутской области необходимо рекультивировать территорию завода «Усольехимпром», пока не получился «экологический Чернобыль».

Здоровье В Госдуме предложили разрешить частным клиникам вакцинацию Предлагаемые изменения в законодательстве повысят доступность вакцинации для населения, считает депутат.

Экономика Экономические потери России от «наливаек» ежегодно превышают 3 трлн рублей Общие потери российской экономики от "рюмочных и пивных" ежегодно составляют более 3 трлн рублей.

Шоу-бизнес Голая Анфиса Чехова устроила фотосессию с лошадьми На представленных кадрах знаменитость запечатлена голой рядом с двумя лошадьми.

Культура Книжная ярмарка Non/fiction впервые пройдет в Гостином дворе Международная московская выставка-ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction 5-9 декабря впервые пройдет в Гостином Дворе, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства культуры.

Энергетика Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Культура Минкультуры объявило конкурс концепций развития музея МХАТ Очный этап конкурса состоится 6 сентября в Минкультуры. Музей МХАТ был создан в 1923 году в честь 25-летия со дня основания театра.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.

Футбол «Краснодар» предложил 10 млн евро за хавбека «Сент-Этьена» Краснодарский клуб выразил готовность приобрести права на футболиста за сумму, превышающую 10 миллионов евро, утверждает But Football Club.

Музыка Названы номинанты MTV Video Music Awards Опубликован список номинантов MTV Video Music Awards.

Политика Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.

Авто Регистрация машин в автосалонах временно отменяется В августе должна была вступить в силу новая редакция закона "О государственной регистрации автомобилей".

Политика Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.

Политика В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.