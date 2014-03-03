Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годыREGNUM 10:25
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
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Оценка роста экономики России была снижена в 2019 году на 0,4 п. п.— до 1,2%, в 2020-м — прогноз улучшен на 0,2 п. п., до 1,9%, говорится в июльском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).Коммерсантъ12:14
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