Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годыREGNUM 10:25
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 19:43, Вашингтон
Происшествия
В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина
Обновлено в 17:35
Гаджеты
Новый смартфон Nubia Red Magic 3S получит чип Snapdragon 855 Plus
Сегодня стало известно, что новый игровой смартфон Nubia Red Magic 3S получит продвинутый восьмиядерный процессор Snapdragon 855 Plus.
Обновлено в 12:02
Футбол
Сборная России по пляжному футболу разгромила Молдавию в отборе к ЧМ
Россия очень уверенно обыграла Молдавию в отборе к чемпионату мира по пляжному футболу и пробилась в восьмерку сильнейших.
Обновлено в 14:03
Общество
Большинство москвичей удовлетворены деятельностью мэра Собянина
Почти две трети (64,8%) жителей столицы положительно оценивают работу Сергея Собянина на посту мэра Москвы, более четверти жителей столицы (26,3%) дают деятельности московского мэра противоположную оценку, свидетельствуют данные опроса Фонда "Петербургская политика", поступившие во вторник в "Интерфакс".
Обновлено в 16:30
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Обновлено в 12:01
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно с 17 моряками
Замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер проинформировал о том, что Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков.
Обновлено в 17:15
Происшествия
После пожара в лагере «Холдоми» умер четвертый ребенок
Обновлено в 06:53
Происшествия
Женщине оторвало ногу на эскалаторе в Китае
Обновлено вчера в 17:36
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Россиянин посадил ребенка на цепь в сарае
В Следственном комитете рассказали, что подозреваемый отвел своего 10-летнего сына в сарай во дворе дома, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
В спасении экипажа «Лошарика» нашли нарушение закона
Издание «Коммерсант» пишет, что экипаж попавшего в аварию в Баренцевом море глубоководного аппарата АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, но решил действовать согласно принятому в ВМФ «Руководству в борьбе за живучесть».
Обновлено в 03:03
Спорт
Россиянин Мартин Малютин взял бронзу на ЧМ в Корее
Двадцатилетний россиянин Мартин Малютин завоевал бронзу на 200-метровке вольным стилем чемпионата мира по водным видам спорта в Корее.
Обновлено в 07:10
Музыка
Клип Queen получил рекордное число просмотров на YouTube
Обновлено в 15:05
Футбол
Президент «Лилля» об уходе Николя Пепе: «Дело сделано»
Президент «Лилля» Жерар Лопес прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего команды Николя Пепе.
Обновлено в 05:49
Политика
США ввели санкции против ряда граждан Нигерии за «подрыв демократии»
США ввели визовые санкции против ряда граждан Нигерии за "подрыв демократии", сообщил госдепартамент в заявлении.
Обновлено в 15:33
Экономика
Уолл-стрит растет в ожидании отчетов Facebook и Amazon
На наступившей неделе американский рынок ожидает отчетов компаний Facebook и Amazon, а также продолжения торговых переговоров между США и Китаем.
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия
На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье
Обновлено в 10:25
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено в 18:32
Экономика
Акционеры «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС
На внеочередном общем собрании акционеров компании «Энел Россия» была одобрена сделка по её продаже, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
Обновлено в 09:54
Экономика
Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки
Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
СМИ сообщили об авиаударе Израиля в провинции Дераа
Государственное телевидение Сирии сообщило в среду об атаке Израиля с воздуха по сирийской территории на юге страны.
Обновлено в 18:39
Авто
Kia представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia выпустила новый кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 10:34
Политика
Лидер британской Лейбористской партии призвал провести всеобщие выборы
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин выступил с призывом выйти на демонстрацию с требованием проведения в стране всеобщих выборов.
Обновлено в 15:37
Политика
Украина установила комплексы ядерного контроля на границе с Россией
Госпогранслужба Украины установила на пропускных пунктах новые автоматизированные комплексы для контроля за контрабандой радиоактивных веществ и ядерных материалов.
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Театры
«МК» объявил лауреатов театральной премии
«В этом году исполняется 100 лет газете «Московский комсомолец», из которых она уже 24 года подряд присуждает свою театральную премию лучшим служителям Мельпомены», – передает ТАСС слова директора премии Марины Райкиной.
Обновлено в 17:57
Технологии
Роскачество назвало лучшие фотоаппараты
Специалисты Роскачества и Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний проанализировали почти 100 моделей фотоаппаратов.
Обновлено в 18:42
Экономика
Аномальный приток мигрантов объяснил Росстат
Миграционный прирост населения в России резко увеличился в начале 2019 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:03
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Обновлено в 13:00