с чего всё началось

Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.

Технологии Электронные паспорта в России оборудуют чипами нового поколения Электронные паспорта граждан России, начать внедрение которых планируется с 2020 года, будут оборудованы чипами нового поколения.

Музыка Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».

Происшествия В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.

Общество Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль» В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.

Общество В Ростовской области стали чаще штрафовать за нарушения ПДД Реже всего штрафы выписывают в Амурской области. Здесь на одного жителя приходится 0,005 штрафа.

Энергетика «Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе» По результатам заседания совета директоров «Транснефти» компания утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.

Политика Лишившийся поста гендиректора «Рустави-2» Гварамия улетел в Киев Как отмечает портал espersona. ge, вместе с уволенным гендиректором в Киев отправился и приближенный к Михаилу Саакашвили депутат и бизнесмен Коба Накопия, чей сын до недавнего решения ЕСПЧ был одним из дольщиков телекомпании.

Происшествия СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми» Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".

Недвижимость 11 млн руб. стоит пожизненная аренда квартиры в Новосибирске Для расчета стоимости пожизненной аренды были приняты средняя цена съема квартиры по всем районам города (18 тысяч рублей) и средняя продолжительность жизни в Новосибирской области (72 года).

Политика Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.

Происшествия В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Общество Прокуратура проверит информацию о забастовке крановщиков По словам Галиева, татарстанская Прокуратура проверит полученную информацию на предмет нарушений трудового законодательства.

Единоборства Погиб в поединке. Боксёр Максим Дадашев умер в США от полученных травм Российский боксёр Максим Дадашев скончался в США от травм, полученных на ринге в ходе боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщил 23 июля журналистам генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Происшествия Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.

Армия и оружие В Индии проведут первые в истории страны военно-космические учения Вооруженные силы Индии готовятся к проведению в четверг и пятницу первых в истории страны военно-космических учений, сообщает издание Times of India со ссылкой на представителя властей.

Армия и оружие Россия начала поставку Китаю второго полкового комплекта С-400 «Транспортное судно с первой партией техники из состава второго полкового комплекта С-400 для Китая вышло в море из порта Усть-Луга на Балтике», — цитирует слова собеседника ТАСС.

Финансы Рубль поднимается к доллару и евро По данным на 10.04 мск, курс доллара уменьшился на 8 коп. и составил 63,08 руб. Курс европейской валюты снизился на 13 коп. и достиг показателя в 70,33 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".

Здоровье У 37-летней петербурженки родилась четверня Как сообщают СМИ, счастливой мамой троих сыновей и одной дочери стала 37-летняя жительница северной столицы по имени Оксана.

Политика Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора Пародия на диктатора получила всю власть, но и за все ответит очень скоро.

Общество Тысячи россиян потребовали ввести режим ЧС в Сибири из-за пожаров Более 40 тыс. россиян оставили подписи под петицией с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.

Авто Audi представила кроссовер Q3 Sportback Немецкий автомобильный гигант Audi объявил о выходе новой модификации кроссовера Q3 Sportback, который получил отличия от базовой модификации.

Политика Сенат США утвердил нового главу Пентагона Кандидатуру Марка Эспера выдвинул президент США Дональд Трамп после того, как и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан решил выйти из процесса по утверждению его министром, чтобы посвящать больше времени семье.