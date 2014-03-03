Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годыREGNUM вчера в 10:25

Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
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МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2019 год

Московский Комсомолецвчера в 22:50

МВФ ухудшил прогноз роста экономики России в 2019 году

Татар-информвчера в 16:56

Мировой экономике ухудшили прогноз

Росбалтвчера в 09:45

Почему МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики на 2019 и 2020 годы

RT на русскомвчера в 16:38

АКРА ждет экономического роста РФ ниже 1% уже в этом году

Коммерсантъвчера в 16:06

МВФ вновь ухудшил прогноз роста российской экономики

Ведомостивчера в 16:41

МВФ ухудшил оценку роста мирового ВВП на 2019 и 2020 годы

ТАССвчера в 09:40
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Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено вчера в 00:11
Футбол

ПСВ вырвал победу над «Базелем» во втором квалификационном раунде ЛЧ

Нидерландский ПСВ обыграл швейцарский «Базель» в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына

По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Происшествия

Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки

Обновлено вчера в 13:12
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Армия и оружие

Заявление Пентагона об иранском дроне повысило цены на нефть

Нефтяные котировки пошли вверх после заявления главы Центрального командования США о втором сбитом иранском беспилотнике.
Обновлено вчера в 16:47
Общество

В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России

Обновлено вчера в 18:09
Наука

На дне Балтийского моря нашли загадочный корабль эпохи Возрождения

Ученые из университета Саутгемптона (Британия) нашли загадочный корабль на дне Балтийского моря. Судно относится к эпохе Возрождения.
Обновлено вчера в 05:42
Гаджеты

Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15,6 2019 подешевел

В честь вхождения Xiaomi в список 500 крупнейших мировых компаний Fortune Global 500 бонус получили не только работники самой компании, но и обычные пользователи — как минимум те, которые присматриваются к ноутбуку Mi Notebook Pro 15,6 2019.
Обновлено вчера в 00:46
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя

1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено вчера в 12:16
Шоу-бизнес

Анастасия Уколова похвасталась результатами своей 21-дневной диеты

Обновлено вчера в 19:39
Гаджеты

WSJ узнал о планах Apple по покупке модемного бизнеса Intel

Apple ведёт переговоры по приобретению подразделения Intel, отвечающего за выпуск модемов для смартфонов, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено вчера в 03:54
Общество

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Экономика

Минкульт предложил увеличить налоговый вычет на покупку исторических усадеб

Министерство культуры РФ в целях сохранения объектов культурного наследия предлагает увеличить налоговый вычет на покупку исторических усадеб для реставрации, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы

В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Китай рассказал о причинах роста оборонного бюджета

Китай 24 июля опубликовал «Белую книгу» по национальной обороне, в которой рассказал о причинах роста оборонного бюджета.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика

Ущерб от нелегальных продаж алкоголя в России составляет 3 трлн рублей

Каждый год экономика России теряет около 3 трлн рублей из-за незаконного оборота алкогольной продукции.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом

Уличные фотографы избили туристов в Судаке за отказ доплатить за снимок с орлом.
Обновлено вчера в 05:50
Происшествия

В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина

Обновлено вчера в 06:28
Транспорт

Екатеринбург окутал сильный туман со странным запахом

Жители жалуются на запах гари и химии. Утро 24 июля в Екатеринбурге началось с сильного тумана.
Обновлено в 00:20
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Экономика

Поток мигрантов в Россию признали аномальным

Миграционный приток населения в Россию за январь-апрель 2019 года обновил десятилетний максимум.
Обновлено вчера в 06:00
Наука

Ученые: Закадровый смех действительно делает шутку смешнее

Ученые обнаружили, что выражаемые слушателями положительные эмоции действительно делают шутку смешнее.
Обновлено вчера в 14:02
Общество

Выявлен срыв сроков реконструкции челябинского аэропорта

На официальном сайте счётной палаты был опубликован отчёт о результатах аудита эффективности расходования росавиацией бюджетных средств по реконструкции челябинского аэропорта «Баландино».
Обновлено вчера в 13:37
Футбол

«Краснодар» предложил 10 млн евро за хавбека «Сент-Этьена»

Краснодарский клуб выразил готовность приобрести права на футболиста за сумму, превышающую 10 миллионов евро, утверждает But Football Club.
Обновлено вчера в 13:49
Музыка

Кристина Агилера даст первый сольный концерт в Москве

Американская поп-певица Кристина Агилера впервые выступит с сольным концертом в Москве.
Обновлено 22 июля в 17:17
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