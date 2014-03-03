Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годыREGNUM вчера в 10:25
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
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Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено вчера в 00:11
Футбол
ПСВ вырвал победу над «Базелем» во втором квалификационном раунде ЛЧ
Нидерландский ПСВ обыграл швейцарский «Базель» в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына
По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Происшествия
Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Армия и оружие
Заявление Пентагона об иранском дроне повысило цены на нефть
Нефтяные котировки пошли вверх после заявления главы Центрального командования США о втором сбитом иранском беспилотнике.
Обновлено вчера в 16:47
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Обновлено вчера в 18:09
Наука
На дне Балтийского моря нашли загадочный корабль эпохи Возрождения
Ученые из университета Саутгемптона (Британия) нашли загадочный корабль на дне Балтийского моря. Судно относится к эпохе Возрождения.
Обновлено вчера в 05:42
Гаджеты
Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15,6 2019 подешевел
В честь вхождения Xiaomi в список 500 крупнейших мировых компаний Fortune Global 500 бонус получили не только работники самой компании, но и обычные пользователи — как минимум те, которые присматриваются к ноутбуку Mi Notebook Pro 15,6 2019.
Обновлено вчера в 00:46
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено вчера в 12:16
Шоу-бизнес
Анастасия Уколова похвасталась результатами своей 21-дневной диеты
Обновлено вчера в 19:39
Гаджеты
WSJ узнал о планах Apple по покупке модемного бизнеса Intel
Apple ведёт переговоры по приобретению подразделения Intel, отвечающего за выпуск модемов для смартфонов, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено вчера в 03:54
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Экономика
Минкульт предложил увеличить налоговый вычет на покупку исторических усадеб
Министерство культуры РФ в целях сохранения объектов культурного наследия предлагает увеличить налоговый вычет на покупку исторических усадеб для реставрации, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы
В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Китай рассказал о причинах роста оборонного бюджета
Китай 24 июля опубликовал «Белую книгу» по национальной обороне, в которой рассказал о причинах роста оборонного бюджета.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Ущерб от нелегальных продаж алкоголя в России составляет 3 трлн рублей
Каждый год экономика России теряет около 3 трлн рублей из-за незаконного оборота алкогольной продукции.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом
Уличные фотографы избили туристов в Судаке за отказ доплатить за снимок с орлом.
Обновлено вчера в 05:50
Происшествия
В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
Обновлено вчера в 06:28
Транспорт
Екатеринбург окутал сильный туман со странным запахом
Жители жалуются на запах гари и химии. Утро 24 июля в Екатеринбурге началось с сильного тумана.
Обновлено в 00:20
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный приток населения в Россию за январь-апрель 2019 года обновил десятилетний максимум.
Обновлено вчера в 06:00
Наука
Ученые: Закадровый смех действительно делает шутку смешнее
Ученые обнаружили, что выражаемые слушателями положительные эмоции действительно делают шутку смешнее.
Обновлено вчера в 14:02
Общество
Выявлен срыв сроков реконструкции челябинского аэропорта
На официальном сайте счётной палаты был опубликован отчёт о результатах аудита эффективности расходования росавиацией бюджетных средств по реконструкции челябинского аэропорта «Баландино».
Обновлено вчера в 13:37
Футбол
«Краснодар» предложил 10 млн евро за хавбека «Сент-Этьена»
Краснодарский клуб выразил готовность приобрести права на футболиста за сумму, превышающую 10 миллионов евро, утверждает But Football Club.
Обновлено вчера в 13:49
Музыка
Кристина Агилера даст первый сольный концерт в Москве
Американская поп-певица Кристина Агилера впервые выступит с сольным концертом в Москве.
Обновлено 22 июля в 17:17