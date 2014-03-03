Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годыREGNUM 10:25
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
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Технологии
Электронные паспорта россиян оснастят чипами нового поколения
Электронные паспорта россиян хотят оборудовать чипами нового поколения, что позволит хранить в документе в два раза больше информации, чем сейчас позволяют аналоги.
Обновлено в 22:20
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия
БМВ протаранил столб на Суздальском проспекте
Ночью с 23 на 24 июля автомобиль марки БМВ на большой скорости протаранил столб на Суздальском проспекте и опрокинул его.
Обновлено в 17:51
Политика
Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона
Министр сухопутных войск США Марк Эспер в конце июня сменил в должности исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шэнахэна, который занимал этот пост с начала 2019 года в связи с отставкой прежнего руководителя ведомства Джеймса Мэттиса.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Общество
«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными
Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено в 21:09
Происшествия
В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Пакистане два человека погибли в результате взрыва
По меньшей мера два человека погибли, ещё 16 получили ранения в результате взрыва бомбы в пакистанском городе Кветта.
Обновлено в 21:00
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Одно из химических предприятий в Иркутской области требует рекультивации, без которой может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия".
Обновлено в 18:09
Футбол
«Арарат-Армения» обыграл «Линкольн» в квалификации ЛЕ
«Арарат-Армения» на своем поле обыграл гибралтарский «Линкольн» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие
Президент Болгарии наложил вето на покупку у США истребителей F-16
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку по приобретению у США многоцелевых истребителей F-16 Block 70, сообщается на сайте Болгарского национального радио (БНР) во вторник, 23 июля.
Обновлено в 12:23
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено в 04:33
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Политика
От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией
Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, он начал действовать 8 июля.
Обновлено в 15:37
Происшествия
В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами
Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:50
Музыка
Сын Цоя оценил исполнение песни «Группа крови» группой Metallica
Александр Цой прокомментировал выступление американской рок-группы Metallica, которая исполнила песню его отца Виктора Цоя «Группа крови» на московском концерте.
Обновлено в 21:16
Путешествия
Россиянам упростили въезд еще в одну страну
Россияне с 25 июля смогут въезжать без визы на 90 дней в Мальдивскую Республику.
Обновлено в 20:15
Политика
Опровергнуто существование плана Ельцина по продаже Карелии
Ранее соратник Бориса Ельцина рассказал, что Кремль в те годы обсуждал возможность продажи Карелии Финляндии.
Обновлено в 01:49
Футбол
«Барселона» проиграла «Челси» в дебютном матче Гризманна
«Барселона» потерпела поражение в товарищеском матче с «Челси» в рамках тура по Японии.
Обновлено в 08:28
Политика
Зеленский рассматривает Рябошапку на должность генпрокурора Украины
Кандидатура замглавы офиса президента Руслана Рябошапки рассматривается на должность генерального прокурора страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:51
Наука
Искусственный интеллект поможет Дубаю в борьбе с контрафактом
Мухаммед Али Рашид Лута, генеральный директор отдела коммерческого соответствия и защиты прав потребителей (CCCP) в Dubai Economy, объявил, что CCCP станет первой государственной организацией в стране и регионе, которая направит на борьбу с контрафактной продукцией самые современные технологии искусственного интеллекта (ИИ).
Обновлено в 01:30
Политика
В Германии опасаются сближения России и Украины после выборов в Раду
Немецкое издание Die Welt предостерегло страны Евросоюза от возникновения серьезных проблем после подсчета голосов на выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Кино
Опубликован рейтинг лучших фильмов десятилетия
Издание IndieWire составило список лучших фильмов десятилетия. Первую строчку заняла картина Барри Дженкинса «Лунный свет».
Обновлено в 11:11