с чего всё началось

Напомним, в апрельском прогнозе МВФ ухудшил свой прогноз роста мирового ВВП в 2019 году на 0,2 п. п. — до 3,3%. Оценка роста экономики России на текущий год тогда осталась без изменений — 1,6%.

МВФ вновь понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году

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