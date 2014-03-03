Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годыREGNUM 10:25

Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось
Оценка роста экономики России была снижена в 2019 году на 0,4 п. п.— до 1,2%, в 2020-м — прогноз улучшен на 0,2 п. п., до 1,9%, говорится в июльском обзоре
 мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).
Коммерсантъ12:14

Подробнее о событии

МВФ ухудшил прогноз развития мировой экономики из-за торговых войн

Российская газета12:44

МВФ ухудшил прогноз по росту экономики России

Московский Комсомолец09:34

МВФ сократил вдвое прогнозируемый рост экономики Латинской Америки

REGNUM12:31

Мировой экономике ухудшили прогноз

Росбалт09:45

МВФ понизил прогноз по росту ВВП России

Rambler News Service09:44

МВФ ухудшил оценку роста мирового ВВП на 2019 и 2020 годы

ТАСС09:40

МВФ вновь понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году

Коммерсантъ12:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:22, Вашингтон
Экономика

Исландию назвали самой дорогой страной Европы для туристов

В Исландии средняя зарплата составляет 4 450 евро в месяц. В 2018 году страну посетили 2,3 миллиона иностранных туристов.
Обновлено в 12:59
Политика

Мэра Киева Виталия Кличко вызывают на допрос

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Кортеж Путина попытались заминировать

В Екатеринбурге двое мужчин якобы попытались заминировать кортеж президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:09
Единоборства

Семья Дадашева получит пожизненные выплаты от Федерации бокса России

Обновлено в 11:34
Армия и оружие

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено вчера в 23:02
Футбол

«Зенит» объявил о возвращении вратаря Васютина

Обновлено в 13:38
Армия и оружие

Президент Болгарии наложил вето на покупку у США истребителей F-16

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку по приобретению у США многоцелевых истребителей F-16 Block 70, сообщается на сайте Болгарского национального радио (БНР) во вторник, 23 июля.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге

Обновлено вчера в 11:12
Армия и оружие

Reuters узнал о планах Европы собрать коалицию для защиты от Ирана

По словам одного из источников Reuters, миссией по защите жизненно важных морских путей для транспортировки нефти от Ирана может руководить совместное франко-британское командование.
Обновлено в 13:44
Экономика

Поток мигрантов в Россию признали аномальным

Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагере

"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
Обновлено в 10:30
Музыка

Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»

Обновлено в 08:18
Армия и оружие

Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые

Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Суд продлил арест Абызова на три месяца

Обновлено в 13:52
Спорт

Российские саблистки завоевали золото чемпионата мира по фехтованию

Российские саблистки стали победительницами командного турнира чемпионата мира по фехтованию. Соревнования проходят в Будапеште.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки

Обновлено в 13:12
Игры

Из Steam удалили Cyberpunk 2069

В июне в Steam появилась страница игры Cyberpunk 2069.
Обновлено в 12:59
Транспорт

Собянин рассказал, какой будет площадь у Киевского вокзала

Обновлено в 09:08
Происшествия

ФСБ проводит обыски в нескольких бизнес-центрах Петербурга

Во вторник, 23 июля, сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводят оперативные мероприятия в нескольких бизнес-центрах в разных районах города.
Обновлено в 10:14
Культура

Минкультуры объявило конкурс концепций развития музея МХАТ

Очный этап конкурса состоится 6 сентября в Минкультуры. Музей МХАТ был создан в 1923 году в честь 25-летия со дня основания театра.
Обновлено в 06:50
Авто

Взгляните, как электрический Ford F-150 буксирует 450-тонный поезд

Обновлено в 07:53
Происшествия

Матчи ФНЛ начнутся с минуты молчания

Футбольная Национальная Лига выражает соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес

Ксения Собчак не скрывает своих чувств к Константину Богомолову

Ксения Собчак поделилась с подписчиками своей странички в Instagram романтичным видео с Константином Богомоловым, которому 23 июля исполнилось 44 года.
Обновлено в 11:00
Общество

В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail

Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие

МИД представил Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

«Перспективная стратегическая задача, обозначенная в документе, — создание в регионе Персидского залива целостного механизма коллективной безопасности и сотрудничества с вовлечением на равноправной основе всех государств региона», — указали в министерстве.
Обновлено в 13:39
Футбол

Стало известно, сколько «Спартак» заработал на продаже Ханни

Обновлено в 02:18
Общество

Конфликт Владимира Соловьева и Алексея Навального в Twitter

Как развивался конфликт Через несколько минут Соловьев заявил, что опубликованный Навальным документ — «разрешение на пребывание с определенным статусом», которое не дает права на гражданство и работу.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом

В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Политика

Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона

Министр сухопутных войск США Марк Эспер в конце июня сменил в должности исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шэнахэна, который занимал этот пост с начала 2019 года в связи отставкой прежнего руководителя ведомства Джеймса Мэттиса.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Назван инициатор массовых задержаний в Чечне

К волне массовых задержаний в Чечне в январе 2017 года привели действия республиканского управления ФСБ.
Обновлено в 13:06
ещё по теме
Главное