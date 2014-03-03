с чего всё началось

Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.

Экономика Исландию назвали самой дорогой страной Европы для туристов В Исландии средняя зарплата составляет 4 450 евро в месяц. В 2018 году страну посетили 2,3 миллиона иностранных туристов.

Политика Мэра Киева Виталия Кличко вызывают на допрос Государственное бюро расследований Украины (ГБР) вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко.

Происшествия Кортеж Путина попытались заминировать В Екатеринбурге двое мужчин якобы попытались заминировать кортеж президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.

Армия и оружие Президент Болгарии наложил вето на покупку у США истребителей F-16 Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку по приобретению у США многоцелевых истребителей F-16 Block 70, сообщается на сайте Болгарского национального радио (БНР) во вторник, 23 июля.

Армия и оружие Reuters узнал о планах Европы собрать коалицию для защиты от Ирана По словам одного из источников Reuters, миссией по защите жизненно важных морских путей для транспортировки нефти от Ирана может руководить совместное франко-британское командование.

Экономика Поток мигрантов в Россию признали аномальным Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.

Происшествия Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагере "Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.

Спорт Российские саблистки завоевали золото чемпионата мира по фехтованию Российские саблистки стали победительницами командного турнира чемпионата мира по фехтованию. Соревнования проходят в Будапеште.

Игры Из Steam удалили Cyberpunk 2069 В июне в Steam появилась страница игры Cyberpunk 2069.

Происшествия ФСБ проводит обыски в нескольких бизнес-центрах Петербурга Во вторник, 23 июля, сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводят оперативные мероприятия в нескольких бизнес-центрах в разных районах города.

Культура Минкультуры объявило конкурс концепций развития музея МХАТ Очный этап конкурса состоится 6 сентября в Минкультуры. Музей МХАТ был создан в 1923 году в честь 25-летия со дня основания театра.

Происшествия Матчи ФНЛ начнутся с минуты молчания Футбольная Национальная Лига выражает соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

Шоу-бизнес Ксения Собчак не скрывает своих чувств к Константину Богомолову Ксения Собчак поделилась с подписчиками своей странички в Instagram романтичным видео с Константином Богомоловым, которому 23 июля исполнилось 44 года.

Общество В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.

Армия и оружие МИД представил Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе «Перспективная стратегическая задача, обозначенная в документе, — создание в регионе Персидского залива целостного механизма коллективной безопасности и сотрудничества с вовлечением на равноправной основе всех государств региона», — указали в министерстве.

Общество Конфликт Владимира Соловьева и Алексея Навального в Twitter Как развивался конфликт Через несколько минут Соловьев заявил, что опубликованный Навальным документ — «разрешение на пребывание с определенным статусом», которое не дает права на гражданство и работу.

Происшествия Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.

Политика Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона Министр сухопутных войск США Марк Эспер в конце июня сменил в должности исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шэнахэна, который занимал этот пост с начала 2019 года в связи отставкой прежнего руководителя ведомства Джеймса Мэттиса.