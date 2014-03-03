Экономика

МВФ вновь понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 годуКоммерсантъ 12:14

Напомним, в апрельском прогнозе МВФ ухудшил свой прогноз роста мирового ВВП в 2019 году на 0,2 п. п. — до 3,3%. Оценка роста экономики России на текущий год тогда осталась без изменений — 1,6%.
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Оценка роста экономики России была снижена в 2019 году на 0,4 п. п.— до 1,2%, в 2020-м — прогноз улучшен на 0,2 п. п., до 1,9%, говорится в июльском обзоре
 мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).
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