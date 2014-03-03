с чего всё началось

Напомним, в апрельском прогнозе МВФ ухудшил свой прогноз роста мирового ВВП в 2019 году на 0,2 п. п. — до 3,3%. Оценка роста экономики России на текущий год тогда осталась без изменений — 1,6%.

МВФ вновь понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году

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Происшествия Матчи третьего тура РПЛ начнутся с минуты молчания Российская премьер-лига выразила соболезнования родителям и близким погибших при пожаре в детском лагере под Хабаровском, пишет «Интерфакс».

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