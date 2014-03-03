с чего всё началось

Международный валютный фонд в своем докладе ухудшил прогноз по росту экономики России. Если раньше специалисты фонда ожидали, что по итогам 2019 года экономический рост в РФ составит 1,6%, то сейчас цифры снижены до 1,2%, Причиной называется слабый рост экономики в первом квартале текущего года.

Экономика Росстат объяснил резкий рост притока мигрантов В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов в России в начале 2019 года.

Единоборства Российский боксер Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм Российский боксер Максим Дадашев скончался в результате травм, полученных во время боя 20 июля.

Экономика В России НДС на пальмовое масло может вырасти до 20% В России пальмовое масло предложили лишить льгот и обложить НДС в 20%.

Общество Самый короткий тест на IQ появился в Сети Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.

Общество В Госдуму внесен законопроект о пользовании электронной почтой Сенаторы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут только идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи.

Экономика Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей.

Наука Корабль эпохи Возрождения нашли на дне Балтийского моря Британские ученые обнаружили на дне Балтийского моря корабль эпохи Ренессанса, сохранившийся практически в идеальном состоянии.

Армия и оружие Военному атташе Южной Кореи вручили ноту из-за воздушного хулиганства Военному атташе Республики Корея вручили ноту из-за неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолетов, заявил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Экономика Акционеры «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС На внеочередном общем собрании акционеров компании «Энел Россия» была одобрена сделка по её продаже, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Происшествия В Екатеринбурге двое мужчин попытались «заминировать» путь кортежа Путина Сотрудники полиции задержали двоих жителей Екатеринбурга, которые подложили муляж взрывного устройства на пути следования кортежа президента РФ Владимира Путина во время его визита в город 9 июля, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Происшествия На границе Киргизии и Таджикистана опять стреляли Сегодняшний конфликт произошёл на въезде в большое село Ворух, входящее в состав Таджикистана, но со всех сторон окруженное территорией Киргизии.

Политика Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Политика В Астраханской области уволена министр здравоохранения Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин отправил в отставку министра регионального здравоохранения Ольгу Гребневу.

Экономика Госдума разрешила ЦБ ограничивать комиссию за эквайринг Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «О национальной платежной системе», наделяющие Центробанк правом вводить максимальные размеры платы за эквайринг.

Здоровье Петербурженка, забеременевшая в 37 лет, родила четверых Жительница Санкт-Петербурга, забеременев в 37 лет, во вторник родила четверых детей, сообщает Перинатальный центр Санкт-Петербургского педиатрического университета.

Происшествия На Кубани посадившего сына на цепь могут лишить родительских прав Прокуратура Краснодарского края проводит проверку для решения вопроса о лишении родительских прав отца, посадившего на цепь десятилетнего сына.

Армия и оружие В США допустили, что сбили не один, а два иранских беспилотника Соединенные Штаты на прошлой неделе, возможно, сбили не один, а два иранских беспилотника, заявил глава Центрального командования ВС США в интервью CBS.

Армия и оружие Президент Болгарии наложил вето на закупку истребителей США Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на заключение сделки по приобретению у США истребителей F-35, сообщает Болгарское национальное радио.

Футбол Игрок сборной Уругвая не перейдет в московский «Спартак» Гастон Перейро, который, по информации СМИ, должен был этим летом оказаться в стане московского "Спартака", не перейдет к красно-белым, передает Sport24.

Политика Опубликован перечень поручений Путина Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.

Армия и оружие Система магнитной навигации России развалилась В настоящее время Россия получает данные магнитной навигации из зарубежных источников, сообщил «Военно-промышленному курьеру» член комитета Госдумы по обороне Алексей Хохлов.

Авто Kia представила глобальный кроссовер Seltos Корейская компания Kia выпустила новый кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.

Политика Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона Сенат Конгресса США на заседании 23 июля окончательно утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны.

Политика Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.

Общество Госдума приняла закон об упрощенном получении автомобильных номеров Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предоставляет россиянам возможность самостоятельного получения регистрационных номеров на автомобиль у изготовителей государственных регистрационных знаков.