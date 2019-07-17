Экономика

МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП России на 2019 годКоммерсантъ 08:12

Благоприятное влияние может оказать увеличение расходов в рамках нацпроектов. Ранее Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики в России на 2019 год с 1,4% до 1,2% из-за сокращения добычи нефти.
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МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП России на 2019 год

Коммерсантъ08:12

Российская экономика не оправдала ожиданий МВФ

Lenta.ru08:03

МВФ ухудшил оценку роста российского ВВП

ТАСС04:18

Прогноз по росту экономики России вновь ухудшен

Росбалт05:06

МВФ понизил прогноз роста ВВП в России в 2019 году до 1,2%

Интерфакс04:48

МВФ ухудшил прогноз роста российского ВВП

DP.RU05:16

МВФ вновь ухудшил прогноз по росту ВВП РФ на 2019 год

ПРАЙМ04:05
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Футбол

Футболист немецкого клуба умер на поле во время тренировки

Обновлено в 12:17
Политика

В ДНР подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе

Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин подтвердил существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе.
Обновлено в 10:06
Политика

Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Политика

Зеленский рассказал о следующей встрече «нормандской четвёрки»

Встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Обновлено в 13:04
Политика

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Происшествия

Арест женщины по подозрению в контрабанде лекарств объяснили в МВД

Обновлено в 11:33
Происшествия

Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями

В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Политика

Суд в Москве на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам

Лефортовский суд Москвы оставил под стражей до конца октября 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в районе Керченского пролива осенью 2018 года.
Обновлено в 09:55
Политика

Кремль прокомментировал предложения Володина об изменении Конституции

В Кремле ознакомились со статьей спикера Госдумы Вячеслава Володина об изменении Конституции и считают это темой для дискуссии.
Обновлено в 08:48
Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено в 09:14
Политика

Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Политика

МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы

В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Политика

Республики Донбасса предложили Киеву срочно обменяться пленными

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики предложили Киеву в срочном порядке произвести обмен пленными по формуле «всех на всех», сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в среду, 17 июля.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению

Обновлено в 10:37
Политика

Новые свидетели появились в деле о крушении MH17

Обновлено в 08:02
Транспорт

Началось строительство семи станций Коммунарской линии метро

Начались работы по возведению всех семи станций Коммунарской линии московского метрополитена - от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки", сообщается на официальном портале мэра Москвы со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Обновлено в 12:10
Футбол

Гендиректор «Зенита» назвал спекуляцией интерес клуба к Гильерме

Петербургский «Зенит» не рассматривал возможность приглашения в клуб вратаря московского «Локомотива» Маринато Гильерме.
Обновлено в 13:05
Политика

Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году

Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке

Обновлено в 08:36
Кино

Умер актер и режиссер Юрий Прохоров

Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Наука

Редкую аномалию в Атлантическом океане сняли на видео

Исследовательского судно Национального управления океанических и атмосферных исследований США показало удивительные кадры со дна Атлантического океана - как стая детенышей акул поедает рыбу-меч, после чего набег на место совершает другая крупная рыба.
Обновлено в 09:59
Культура

Серебренников стал почетным доктором французского университета

Кирилл Серебрянников получил звание почетного университета Париж — Нантер.
Обновлено в 13:44
Происшествия

В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев

Обновлено в 12:32
Политика

Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:05
Экономика

Пассажиры попросили ФАС проверить сделку «Яндекс.Такси» и «Везёт»

Представители организации попросили ФАС проверить сделку и принять меры в случае, если она нарушает антимонопольное законодательство.
Обновлено в 12:38
Политика

Полторак предложил Зеленскому разобрать крейсер «Украина» на запчасти

Министр обороны Украины Степан Полторак в среду предложил Владимиру Зеленскому разобрать на детали недостроенный ракетный крейсер "Украина", находящийся на территории госпредприятия "Николаевский судостроительный завод".
Обновлено в 11:38
Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в рейтинге миллиардеров

Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые опустился ниже второй строчки в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index за семь лет существования рейтинга.
Обновлено в 05:33
Кино

«Игра престолов» получила 32 номинации на «Эмми»

Сериал «Игра престолов» получил рекордные 32 номинации на премию «Эмми», в том числе номинации «Лучший драматический сериал», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».
Обновлено вчера в 22:16
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