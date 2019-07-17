Экономика
МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП России на 2019 годКоммерсантъ 08:12
Благоприятное влияние может оказать увеличение расходов в рамках нацпроектов. Ранее Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики в России на 2019 год с 1,4% до 1,2% из-за сокращения добычи нефти.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:43, Вашингтон
Политика
Путин поздравил Меркель с юбилеем
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Кремле обеспокоены задержанием матери за покупку лекарства для сына
В Кремле пообещали разобраться с ситуацией с женщиной, заказавшей за границей незарегистрированное в РФ лекарство для больного сына, о задержании которой сообщалось.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Политика
Медведев допустил переход на электронные паспорта в 2023 году
Медведев обратил внимание присутствующих на то, что уже к 2024 году россияне должны иметь возможность в полной мере использовать электронный паспорт.
Обновлено в 10:04
Экономика
Реальные доходы россиян продолжили падение
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян во втором квартале снизились на 0,2%, следует из оценки Росстата.
Обновлено в 09:00
Авто
Названы топ-10 самых популярных иномарок российской сборки
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных иномарок российской сборки.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Общество
Глава Астраханской области обращался в ГП до задержания и.о. министра
Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил РИА Новости, что обращал внимание Генпрокуратуры на ситуацию с аварийным жильем в регионе перед задержанием исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ региона Олега Гужвинского.
Обновлено в 10:08
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Крыму 49 детей отравились в летнем лагере
В Крыму из детского оздоровительного лагеря «Лучистый» под Евпаторией госпитализировали 49 детей с признаками пищевого отравления, сообщает 17 июля пресс-служба администрации города.
Обновлено в 03:24
Политика
Суд продлил на три месяца арест украинским морякам
Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил сроки ареста 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью 2018 года, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 06:09
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
ФСБ выявила 10 нелегальных оружейных мастерских
ФСБ России выявила и пресекла работу 10 подпольных оружейных мастерских. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 09:01
Политика
Россия завершит поставки Индии С-400 к апрелю 2023 года
Поставки российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» для Индии будут завершены в полном объеме к апрелю 2023 года.
Обновлено в 06:53
Музыка
Скончался южноафриканский певец Джонни Клегг
В ЮАР в результате длительной болезни ушел из жизни 66-летний известный музыкант Джонни Клегг.
Обновлено в 08:46
Политика
Вице-премьер Италии заявил, что его хотели убить украинские неонацисты
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что на него готовили покушение украинские неонацисты.
Обновлено вчера в 12:03
Энергетика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено в 09:14
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Политика
Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте
План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:12
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Футбол
В колонии опровергли информацию об игре Кокорина и Мамаева в футбол
Ранее появились кадры, на которых видно, как Кокорин и Мамаев, которые отбывают наказание в колонии ИК-4 в Алексеевке (Белгородская область), играют в футбол в исправительном учреждении.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие
МИД рассказал о планах США увеличить количество бойцов ЧВК в Сирии
Командование вооруженных сил США планирует увеличить численность сотрудников частных военных компаний в северных районах Сирии на фоне сокращения своего контингента, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 09:58