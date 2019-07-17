Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста российского ВВПDP.RU 05:16
Согласно подсчетам, МВФ ухудшил оценку темпов роста ВВП РФ в 2019 году с 1,4 до 1,2%. "Рост экономики в 2019 году, по прогнозу, составит 1,2%, что обусловлено низкой оценкой роста в первом квартале, снижением цен на нефть и воздействием более высокой ставки НДС на частное потребление", — говорится в сообщении.
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 08:25, Вашингтон
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Послав Бузову матом, поп-король предложил ей идти с такими композициями к его «закадычному дружку» Николая Баскову.
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В ДТП на «Скандинавии» пострадали четыре человека
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Накануне, как сообщает Минобороны РФ, на новом аэродроме в Калининградской области завершили работы по оборудованию дренажной системы, проведены сети электроснабжения и освещения, а также системы связи.
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Ждать не заставил и Сергей, показавшись следом в микроплавках.
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Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
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В сенате США раскритиковали Facebook из-за запуска криптовалюты
Законодатели от Демократической и Республиканской партий на слушаниях в сенате во вторник, 16 июля, назвали план Facebook запустить собственную криптовалюту «безумным» и «бредовым», передает Reuters.
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Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
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"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
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Познер признался, в каком случае уехал бы из России
Российский журналист Владимир Познер ответил, в каком случае он бы уехал из страны.
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Huawei заставит Android занимать меньше памяти в новых прошивках
Новая файловая система может сделать телефон быстрее, но не стоит при этом путать ее с новым типом внутренней памяти.
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
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Госдума ратифицировала Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму
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В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве
Московской главк МВД опроверг данные о том, что сотрудники полиции задержали женщину в одном из отделений почты, где она получала посылку с запрещённым лекарственным препаратом для своего тяжелобольного ребёнка.
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