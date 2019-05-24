Экономика
МВФ спрогнозировал рост ВВП России на уровне 1,4%Коммерсантъ 05:27
МВФ спрогнозировал рост ВВП России на уровне 1,4% Темп роста ВВП России в 2019 году останется на уровне 1,4%, эта цифра не меняется последние три года, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) 2019 года.
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Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами
Обновлено в 06:28
Происшествия
После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват»
Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Полину Гагарину обвинили в плагиате Наталии Орейро
32-летняя певица Полина Гагарина оказалась в центре скандала из-за обложки своего нового сингла.
Обновлено в 05:06
Политика
Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.
Обновлено в 04:21
Музыка
Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено вчера в 11:49
Финансы
Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотечным кредитам на 0,3-0,6 процентного пункта (п.п.). Об этом на годовом собрании акционеров сообщил глава банка Герман Греф.
Обновлено в 04:31
Общество
Россиян предупредили о риске потери денег из-за СМС-кодов
Поясняется, что банки используют коды, присылаемые в СМС, которые нельзя называть кому-либо, в том числе и сотруднику банка.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора
Обновлено вчера в 13:03
Экономика
АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга
Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.
Обновлено в 04:44
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Экономика
Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы
Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Бузова в Стамбуле устроила фотосъёмку в банном халате
Телеведущая устроила импровизированную фотосъёмку в Стамбуле, по достоинству оценив пейзаж.
Обновлено в 04:47
Театры
Скончался худрук Концептуального театра Кирилл Ганин
Как стало известно, основатель, директор и худрук первого в России Концептуального театра скончался в больнице 22 мая.
Обновлено вчера в 03:59
Политика
В Кремле назвали реальными опасности из-за рубежа для Рунета
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недружественные шаги из-за рубежа и торговые войны свидетельствуют о реальных угрозах в отношении Рунета.
Обновлено в 06:38
Политика
Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Наука
Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году
Предполагается, что игры чемпионата мира примет также Ледовый дворец, где проходили состязания в 2000 г. В России чемпионат мира проходил также в 2007 г. в Москве и Мытищах и в 2016 г. в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:47
Общество
Платья подешевели в преддверии выпускных
Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).
Обновлено в 04:23
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
В КНДР отказались возобновлять переговоры с США по денуклеаризации
Пхеньян не считает возможным возобновлять переговоры с США по проблеме денуклеаризации до тех пор, пока Вашингтон не изменит подход к взаимоотношениям с КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя МИД КНДР.
Обновлено в 06:14
Политика
Зеленский отменил указ Порошенко
Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Политика
Медведчук выйдет из переговоров с Россией по Донбассу из-за Зеленского
Ранее глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан сообщил, что в команде украинского лидера не хотят привлекать Медведчука к переговорам с Россией, если они состоятся.
Обновлено в 07:00
Космос
Редкое явление. Над Астраханской областью поплывут серебристые облака
Один раз в несколько лет На широте Москвы серебристые облака появляются относительно редко, а в Астраханской области частота еще меньше — раз в несколько лет.
Обновлено вчера в 08:30
Политика
Москва предложила Минску «сверить часы» по Союзному договору
Глава правительства России Дмитрий Медведев в ходе встречи с премьером Белоруссии Сергеем Румасом предложил обсудить вопросы Союзного договора.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В мечети в Кабуле прогремел взрыв
Обновлено в 06:05
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 03:29
Авто
Hyundai Solaris стал самым распространенным автомобилем в Москве
Обновлено в 01:42
Общество
Началась выдача ключей от квартир дольщикам Urban Group
Обновлено в 04:45