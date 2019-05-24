МВФ спрогнозировал рост ВВП России на уровне 1,4%Коммерсантъ 05:27

Темп роста ВВП России в 2019 году останется на уровне 1,4%, эта цифра не меняется последние три года, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) 2019 года.

Хоккей Американская журналистка высмеяла игру сборной России Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.

Политика Медведчук отказался от участия в переговорах по Донбассу Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отказался участвовать в международных переговорах по Донбассу при новом президенте страны Владимире Зеленском.

Общество Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.

Политика Суд в Киеве освободил подозреваемого в госизмене экс-главу Генштаба Бывшего главу украинского Генштаба освободили в зале суда «под личное обязательство». Замана был арестован в Киеве 26 февраля.

Шоу-бизнес Двухкомнатную квартиру Жанны Фриске выставили на торги Двухкомнатную квартиру певицы Жанны Фриске в новостройке в районе Красной Пресни выставили на продажу.

Экономика АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.

Общество Мединский отказался комментировать пентхаус жены за 200 млн рублей Министр культуры РФ Владимир Мединский, находящийся с визитом в Новосибирске, отказался комментировать информацию Фонда борьбы с коррупцией о дорогой квартире его жены.

Музыка Организаторами «Евровидения» пересмотрены итоги конкурса Организаторами конкурса "Евровидение-2019", который проходил на днях в израильском городе Тель-Авив, пересмотрены результаты подсчетов балов, выставленных в финале участникам.

Авто Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили Специалисты установили, что самыми долговечными автомобилями считаются модели Audi, выпущенные в период с 2010 по 2015 годы.

Политика Медведев и Румас поручили проработать спорные вопросы по интеграции Премьер-министры России и Беларуси дали министрам экономики месяц, чтобы проработать те вопросы интеграции в рамках Союзного государства, которые требуют поиска компромисса.

Происшествия В «Шереметьево» произошел новый инцидент с самолетом «Аэрофлота» В столичном аэропорту «Шереметьево» проверяют данные об очередном инциденте с самолетом авиакомпании «Аэрофлот».

Спорт Генменеджер Virtus.pro выразил готовность выступить на EPICENTER Major с заменой Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин заявил, что мнение Алексея Solo Березина не является официальной позицией организации.

Происшествия Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.

Политика Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдёт в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.

Политика ЛНР передала Украине 60 заключенных Власти ЛНР передали украинской стороне 60 заключенных, осужденных еще до того, как произошел конфликт на территории Донбасса.

Экономика Греф предсказал рост числа обманутых дольщиков из-за строительной реформы Реформа строительной отрасли приведет к консолидации рынка, а также к росту числа обманутых дольщиков. При этом многие игроки уйдут с рынка.

Космос SpaceX запустила 60 спутников для раздачи высокоскоростного интернета Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для раздачи высокоскоростного интернета. Об этом 24 мая сообщили на сайте SpaceX.

Экономика За год работы в «Роскосмосе» Рогозин получил почти 30 млн рублей Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за год заработал 29,5 млн рублей, что на 5 млн больше, чем за последний год работы вице-премьером, следует из опубликованных доходов сотрудников госкорпорации.

Происшествия В Волгограде число пострадавших в ДТП с маршруткой выросло до десяти Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде выросло до 10 человек, девять из них госпитализированы, в том числе один подросток, сообщили журналистам в областном комитете здравоохранения Волгоградской области.

Происшествия В Туле неизвестный расстрелял полицейского Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.

Здоровье Воронежцев приглашают на День ранней диагностики и профилактики рака 25 мая с 10.00 до 14.00 врачи и волонтеры проведут в Воронеже День ранней диагностики и профилактики рака головы и шеи.

Общество Оскорбление екатеринбуржцев грозит Соловьёву судебным разбирательством С исками против телеведущего Владимира Соловьёва, назвавшего жителей Екатеринбурга бесами, собираются выступить местная правозащитница Евгения Чудновец и екатеринбургский адвокат Андрей Бельянский.

Политика Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.

Происшествия Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.

Здоровье В Московской области выбрали лучших медработников В столичном регионе подвели итоги конкурсов «Лучший врач Московской области», «Лучший специалист со средним медицинским образованием» и «Лучший по профессии» среди фельдшеров скорой медицинской помощи, информирует «Вести Подмосковья» пресс-служба Минздрава Московской области.