Экономика
МВФ спрогнозировал рост ВВП России на уровне 1,4%Коммерсантъ 05:27
Темп роста ВВП России в 2019 году останется на уровне 1,4%, эта цифра не меняется последние три года, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) 2019 года.
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Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
Минобороны назвало сообщения о химатаке в Идлибе циничной ложью
Российское Минобороны опровергло сообщения о химической атаке в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 10:14
Хоккей
Американская журналистка высмеяла игру сборной России
Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Политика
Медведчук отказался от участия в переговорах по Донбассу
Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отказался участвовать в международных переговорах по Донбассу при новом президенте страны Владимире Зеленском.
Обновлено в 09:47
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Политика
Суд в Киеве освободил подозреваемого в госизмене экс-главу Генштаба
Бывшего главу украинского Генштаба освободили в зале суда «под личное обязательство». Замана был арестован в Киеве 26 февраля.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
Двухкомнатную квартиру Жанны Фриске выставили на торги
Двухкомнатную квартиру певицы Жанны Фриске в новостройке в районе Красной Пресни выставили на продажу.
Обновлено в 09:50
Экономика
АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга
Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.
Обновлено в 04:44
Хоккей
«Ак Барс» подписал вратаря, которого признавали лучшим в последних двух чемпионатах Швеции
По итогам двух последних сезонов Рейдеборн признавался лучшим вратарем чемпионата Швеции.
Обновлено в 10:45
Общество
Мединский отказался комментировать пентхаус жены за 200 млн рублей
Министр культуры РФ Владимир Мединский, находящийся с визитом в Новосибирске, отказался комментировать информацию Фонда борьбы с коррупцией о дорогой квартире его жены.
Обновлено в 06:44
Музыка
Организаторами «Евровидения» пересмотрены итоги конкурса
Организаторами конкурса "Евровидение-2019", который проходил на днях в израильском городе Тель-Авив, пересмотрены результаты подсчетов балов, выставленных в финале участникам.
Обновлено 22 мая в 15:24
Авто
Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили
Специалисты установили, что самыми долговечными автомобилями считаются модели Audi, выпущенные в период с 2010 по 2015 годы.
Обновлено в 09:41
Политика
Медведев и Румас поручили проработать спорные вопросы по интеграции
Премьер-министры России и Беларуси дали министрам экономики месяц, чтобы проработать те вопросы интеграции в рамках Союзного государства, которые требуют поиска компромисса.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В «Шереметьево» произошел новый инцидент с самолетом «Аэрофлота»
В столичном аэропорту «Шереметьево» проверяют данные об очередном инциденте с самолетом авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 09:01
Спорт
Генменеджер Virtus.pro выразил готовность выступить на EPICENTER Major с заменой
Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин заявил, что мнение Алексея Solo Березина не является официальной позицией организации.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Политика
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдёт в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.
Обновлено в 08:56
Политика
ЛНР передала Украине 60 заключенных
Власти ЛНР передали украинской стороне 60 заключенных, осужденных еще до того, как произошел конфликт на территории Донбасса.
Обновлено в 06:53
Экономика
Греф предсказал рост числа обманутых дольщиков из-за строительной реформы
Реформа строительной отрасли приведет к консолидации рынка, а также к росту числа обманутых дольщиков. При этом многие игроки уйдут с рынка.
Обновлено в 10:08
Космос
SpaceX запустила 60 спутников для раздачи высокоскоростного интернета
Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для раздачи высокоскоростного интернета. Об этом 24 мая сообщили на сайте SpaceX.
Обновлено в 02:16
Экономика
За год работы в «Роскосмосе» Рогозин получил почти 30 млн рублей
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за год заработал 29,5 млн рублей, что на 5 млн больше, чем за последний год работы вице-премьером, следует из опубликованных доходов сотрудников госкорпорации.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Волгограде число пострадавших в ДТП с маршруткой выросло до десяти
Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде выросло до 10 человек, девять из них госпитализированы, в том числе один подросток, сообщили журналистам в областном комитете здравоохранения Волгоградской области.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Туле неизвестный расстрелял полицейского
Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
Обновлено в 06:28
Здоровье
Воронежцев приглашают на День ранней диагностики и профилактики рака
25 мая с 10.00 до 14.00 врачи и волонтеры проведут в Воронеже День ранней диагностики и профилактики рака головы и шеи.
Обновлено в 05:00
Общество
Оскорбление екатеринбуржцев грозит Соловьёву судебным разбирательством
С исками против телеведущего Владимира Соловьёва, назвавшего жителей Екатеринбурга бесами, собираются выступить местная правозащитница Евгения Чудновец и екатеринбургский адвокат Андрей Бельянский.
Обновлено 21 мая в 12:09
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Здоровье
В Московской области выбрали лучших медработников
В столичном регионе подвели итоги конкурсов «Лучший врач Московской области», «Лучший специалист со средним медицинским образованием» и «Лучший по профессии» среди фельдшеров скорой медицинской помощи, информирует «Вести Подмосковья» пресс-служба Минздрава Московской области.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Появилось видео полета МиГ-31 в ближнем космосе
Самолёт МиГ-31 является единственным боевым самолётом, который смог достигнуть область ближнего космоса на расстоянии 21,5 км. После того как он достигнул пересечения линии Армстронга, у истребителя начали дрожать крылья.
Обновлено в 06:14