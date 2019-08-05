Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП РФ по итогам 2019 года на уровне 1,2%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ со ссылкой на доклад МВФ. Ранее в июле фонд ухудшил прогноз по росту российской экономики с 1,4% до 1,2%.

МВФ сохранил прогноз роста экономики России в 2019 году на уровне 1,2%

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