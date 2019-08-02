Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП РФ по итогам 2019 года на уровне 1,2%. Об этом сообщается в докладе МВФ.

МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2019 году на уровне 1,2%

Экономика и жизнь

Экономика Крупные компании выступили против «консерватизма» ЦБ 2 августа стало известно, что крупные компании пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на «консерватизм» Центробанка, который предложил переходный «безрейтинговый» подход к оценке коэффициентов риска по кредитам.

Политика МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД «2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.

Происшествия Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве.

Общество Ученый назвал возможные сроки восстановления сгоревших в Сибири лесов Министр природы Дмитрий Кобылкин 30 июля доложил, что в пяти регионах России площадь лесных пожаров с зонами контроля составил 2,7 млн га.

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Происшествия ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром Управление ФСБ России по Владимирской области совместно с УФСБ России по Рязанской области пресекли деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть.

Футбол Малком пропустил тренировку «Барселоны» Вингер "Барселоны" Малком не принимал участие в тренировке, которая прошла 1 августа, сообщает "Чемпионат.com".

Технологии Walmart выпустит свою криптовалюту вслед за Facebook Гигант розничной торговли Walmart намерен выпустить собственную криптовалюту, которая должна стать конкурентом Libra от Facebook.

Происшествия Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков 22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.

Политика Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Экономика Продажи Tiffany и Dior в России в прошлом году установили рекорд Российские «дочки» крупнейших люксовых модных брендов в 2018 г. показали рост выручки по сравнению с предыдущим годом.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Политика Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана Президент Украины Владимир Зеленский подтвердили наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.

Гаджеты Realme разрабатывает смартфон с 64 МП камерой Компания Realme несколько недель назад сообщила, что работает над смартфоном с 64-мегапиксельной камерой.

Политика ЦИК рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму ЦИК рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 1 августа рабочая группа ЦИКа рассмотрела первые жалобы от незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму Юлии Серебрянской и Константина Лисицы.

Экономика Медведев оценил ситуацию с подрядчиками Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.

Политика Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.

Политика Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».

Технологии Россиян предупредили о мошенниках на YouTube Сетевые мошенники начали использовать таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, чтобы обманывать российских пользователей.

Общество Директор ФБК Иван Жданов объявил голодовку Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов объявил голодовку.

Армия и оружие Экспозицию будущего парка «Патриот» в Курске расширят 16 видами исторической техники Экспозиция первого филиала военно-патриотического парка "Патриот" в Курске будет расширена более чем в два раза и дополнена 16-ю видами исторической техники и вооружения.

Футбол «Спартак» согласовал с АЗ переход Тила Московский "Спартак" договорился с нидерландским клубом АЗ о переходе полузащитника Гуса Тила, сообщает azfanpage.nl.

Авто Renault Duster получил новый двигатель Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.