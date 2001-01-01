Экономика
МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2019 году на уровне 1,2%ТАСС 04:19
Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП РФ по итогам 2019 года на уровне 1,2%. Об этом сообщается в докладе МВФ.
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МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2019 году на уровне 1,2%
Будущее России. Национальные проекты04:08
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Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
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Политика
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Армия и оружие
СБУ сообщила, что пропавшими без вести в Донбассе числятся 258 человек
Служба безопасности Украины сообщает, что пропавшими без вести за период конфликта на востоке Украины числятся 258 человек.
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Армия и оружие
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Делегация сирийской оппозиции на переговорах в Нур-Султане согласилась на перемирие под Идлибом.
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Бывший руководитель «Билайна» стал создателем «Uber для видео»
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Обновлено вчера в 21:51
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Происшествия
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«На Сенной площади Тойота прилетела со встречной полосы в автобусную остановку», – написал один из читателей портала «Мегаполис».
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Дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить контракт на транзит газа на 10 лет и обсудить это предложение на трехсторонних министерских переговорах 16 сентября.
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Российские истребители 12 раз за неделю поднимались на перехват
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