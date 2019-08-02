Финансы
МВФ сохранил прогноз по росту ВВП России на уровне 1,2%Коммерсантъ 06:08
Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста ВВП России в 2019 году на уровне 1,2%, говорится в докладе МВФ. Кроме того, фонд отметил, что Банку России могут быть нужны дополнительные меры по сдерживанию потребкредитов.
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МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2019 году на уровне 1,2%
Будущее России. Национальные проекты04:08
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