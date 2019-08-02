Экономика
МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2019 году на уровне 1,2%ТАСС 04:19
Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП РФ по итогам 2019 года на уровне 1,2%. Об этом сообщается в докладе МВФ.
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МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2019 году на уровне 1,2%
Будущее России. Национальные проекты04:08
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Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Происшествия
СКР выяснит обстоятельства нападения водителя на пешехода в Петербурге
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в четверг, 1 августа, поручил завести уголовное дело после сюжета в СМИ о нападении на пешехода в Петербурге, который сделал замечание водителю иномарки, ехавшему по тротуару.
Обновлено вчера в 09:11
Интернет
Apple перестала прослушивать запросы пользователей к Siri
В Купертино подтвердили, что небольшое количество анонимных запросов анализируется с целью улучшения Siri, однако, как отметили специалисты, в текущей политике конфиденциальности компании и её документах по безопасности не упоминается человеческий контроль.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Дикие животные бегут из горящей тайги в Иркутской области
Лесные пожары, бушующие на севере Иркутской области вынуждают спасаться бегством от огня обитающих в тайге дики животных.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
НАТО поддержало решение США выйти из ДРСМД
В НАТО заявили, что полностью поддерживают решение США выйти из Договора РСМД, а Россия «несёт единоличную ответственность за прекращение действия» сделки.
Обновлено в 05:58
Финансы
Ставки по рублевым вкладам снизились в российских банках
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась.
Обновлено в 07:28
Общество
Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа
Обновлено в 06:57
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Политика
Зеленский подтвердил существование заявления Богдана об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке.
Обновлено в 05:49
Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено в 07:26
Политика
Дональд Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Обновлено вчера в 07:43
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Экономика
Медведев оценил ситуацию с недобросовестными подрядчиками
Проблему с недобросовестными подрядчиками в России необходимо срочно решать, заявил 2 августа премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:23
Политика
Трамп намерен ввести новые пошлины против Китая
Президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлину в 10% на товары из Китая на 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Врачи пытаются спасти пострадавшую в ДТП в Петербурге 8-летнюю девочку
Маленький ребенок пострадал в аварии на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 07:03
Футбол
Килиан Мбаппе: «Хотел бы, чтобы Неймар остался в „ПСЖ“»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о будущем форварда Неймара.
Обновлено в 06:50
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Авария на трассе М5 под Челябинском, есть погибший
В Челябинской области на 1759 километре федеральной трассы М5 столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Увеличилось число пострадавших в ДТП на Ставрополье
В пресс-службе главы региона рассказали, что число пострадавших в ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса увеличилось.
Обновлено вчера в 23:44
Футбол
Ларссон впечатлен «Спартаком»
Да и за пределами России "Спартак" тоже очень хорошо знают.
Обновлено в 07:04
Политика
Минобороны РФ разъяснило размер окладов контрактников с 1 сентября
Минобороны РФ разрабатывает поправки в Федеральный закон 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», которые позволят предоставить большему числу призывников выбор – служить 1 год по призыву или 2 года – контрактником.
Обновлено в 01:23
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужил арбитр-женщина
Матч обслужит бригада арбитров состоящая в основном из женщин во главе с француженкой Стефани Фраппар.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Валерия показала, как одеваться в аэропорт
Валерия снова улетает из Москвы. Свой наряд певица показала в Instagram. На кадре Валерия сидит на диване в зоне ожидания.
Обновлено в 05:15
Политика
Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 02:19