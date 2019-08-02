Экономика

МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2019 году на уровне 1,2%ТАСС 04:19

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП РФ по итогам 2019 года на уровне 1,2%. Об этом сообщается в докладе МВФ.
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