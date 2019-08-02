Экономика
МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2019 году на уровне 1,2%ТАСС 04:19
Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП РФ по итогам 2019 года на уровне 1,2%. Об этом сообщается в докладе МВФ.
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МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2019 году на уровне 1,2%
Будущее России. Национальные проекты04:08
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Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков
22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.
Обновлено в 03:00
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Зеленский подтвердил существование заявления Богдана об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке.
Обновлено в 05:49
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Известная актриса разрыдалась у Корчевникова после слов о раке
Звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" стала гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". В студии Валентина Рубцова прокомментировала слухи о романе с коллегой по цеху и рассказала о борьбе близкого с онкологией.
Обновлено в 07:28
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
Обновлено вчера в 15:42
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Общество
Минздрав назвал регионы с наибольшим количеством абортов
В сборнике указано, что на тысячу женщин детородного возраста в 2018 году в Еврейской автономной области было сделано 35,6 абортов, в республике Тыва - 34,5, в Сахалинской области - 32,2. Эти показатели, согласно сборнику, являются самими высокими.
Обновлено в 01:45
Финансы
Курс доллара пробил отметку в 65 рублей
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 07:10
Политика
ЕК предложила свой вариант по транзиту российского газа через Украину
Еврокомиссия предложила Украине и России заключить с начала 2020 года десятилетний контракт о транзите газа, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Общество
Канадка рассказала об опасности ношения резинки для волос на запястье
Жительница Канады Лиза Макленнан рассказала, что из-за постоянного ношения резинки для волос на руке у нее возник синдром запястного канала.
Обновлено в 06:06
Наука
Ученые доказали опасность похмелья для жизни
«Например, наше исследование доказывает, что похмелье снижает способность заниматься сложными вещами, похмелье ухудшает способность управлять автомобилем, работать, учиться или выполнять другие действия», — отметила одна из исследовательниц Сара Бенсон.
Обновлено в 03:09
Авто
В Сети показали педаль для болида за 150 тысяч долларов
Цена одно экземпляра составляет 150 тысяч долларов, и как оказалось это пока прототипы, которые уже не уступают по прочности обычным педалям используемым в «Формуле-1».
Обновлено вчера в 16:47
Общество
S7 вернула название «Сибирь» для восстановления горящих лесов
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Врачи пытаются спасти пострадавшую в ДТП в Петербурге 8-летнюю девочку
Маленький ребенок пострадал в аварии на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 07:03
Футбол
Тульский «Арсенал» выбывает из Лиги Европы
В Баку завершился матч "Арсенал - Нефтчи". Красно-желтые проиграли со счетом 3:0. Игра выдалась напряженной.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Памфилова призвала кандидатов вместо незаконных митингов идти в ЦИК
Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала оппозицию не ломать судьбы людей, втягивая их в незаконные акции протеста.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Минобороны России утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 03:53
Общество
Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа
Обновлено в 06:57
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Футбол
ЦСКА отказался продать Чалова в «Кристал Пэлас» за 15 млн евро
Московский футбольный ЦСКА отклонил предложение лондонского клуба "Кристал Пэлас" о покупке российского нападающего Федорва Чалова за 15 миллионов евро.
Обновлено в 07:55
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужил арбитр-женщина
Матч обслужит бригада арбитров состоящая в основном из женщин во главе с француженкой Стефани Фраппар.
Обновлено в 06:50