Финансы

МВФ сохранил прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,2%DP.RU вчера в 09:15

Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз по росту российского ВВП в 2019 году на уровне 1,2%. Об этом говорится в докладе фонда, который опубликован на его сайте.
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