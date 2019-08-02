Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз по росту российского ВВП в 2019 году на уровне 1,2%. Об этом говорится в докладе фонда, который опубликован на его сайте.

МВФ сохранил прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,2%

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