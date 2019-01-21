Экономика
МВФ снизил прогноз роста экономики России до 1,6%Газета.Ru 11:27
Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогнозы роста до 1,6%. Недостаток инвестиций, инфляция и санкции не дадут экономике вырасти. В правительстве начали говорить о возможном падении темпов роста мировой экономики, что неизбежно ударит и по РФ. Эксперты также пророчат России годы стагнации.
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Происшествия
Два судна загорелись в Керченском проливе
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Кино
Скончался французский актер Франсуа Перро
Во Франции на 95-м году жизни умер актер театра и кино Франсуа Перро.
Обновлено в 15:02
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В Китае подтвердили факт рождения генетически модифицированных детей
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Технологии
WhatsApp ограничил отправку сообщений
Мессенджер WhatsApp ограничил функцию рассылки сообщений, пишет портал Metro.
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Авто
В Сеть выложили фото нового Volkswagen Golf без камуфляжа
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Авто
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Авто
Geely начинает продажи обновленного кроссовера Emgrand X7
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Авто
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Происшествия
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Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели членов экипажей двух судов, горящих в нейтральных водах Черного моря.
Обновлено в 13:43
Технологии
Uber планирует создать беспилотные самокаты и велосипеды
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Экономика
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В новой компании 51% будет принадлежать бенефициарам «Дикси» и «Бристоля» Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, а 49% бизнеса отойдут основателю и владельцу «Красного&Белого» Сергею Студенникову.
Обновлено в 10:41
Технологии
Роскомнадзор возобновил попытки заблокировать Telegram
По данным сайта мониторинга блокировок Эшер II, Роскомнадзор с 8 утра 21 января начал добавлять новые IP-адреса для блокировки мессенджера, уже к вечеру было добавлено несколько тысяч новых адресов.
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Происшествия
СМИ сообщили о драке режиссера Богомолова с Виторганом в центре Москвы
В кафе в центре Москвы произошла потасовка между режиссером Константином Богомоловым и актером Максимом Виторганом, сообщает 21 января РЕН ТВ.
Обновлено в 16:47
Происшествия
В Черном море спасено 14 человек, 9 тел достали из воды
В Черном море спасено 14 членов экипажей двух танкеров, на которых сегодня произошел пожар. Из воды также извлечено девять тел погибших.
Обновлено в 12:19
Общество
Бутина перестала выходить на связь с родителями
Арестованная в США российская студентка Мария Бутина уже более недели не связывалась со своими родителями, рассказал в беседе с «Известиями» ее отец Валерий Бутин.
Обновлено в 14:00
Транспорт
ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по месту прописки
В ГИБДД намерены обязать получать номерные знаки на автомобили в соответствии с пропиской собственника, пишет 21 января «Коммерсантъ».
Обновлено в 00:22
Происшествия
В Волынской области сторонники «новой церкви» атаковали храм УПЦ
Обновлено в 15:13
Авто
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Космос
«Спектр-Р» в очередной раз не отреагировал на сигналы с Земли
Российский космический радиотелескоп «Спектр-Р» («Радиоастрон») не отреагировал на отправленные с Земли команды в ходе очередного сеанса связи, который состоялся 21 января.
Обновлено в 16:58
Экономика
Число миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось
Число миллиардеров мире в 2018 году выросло до 2208 человек, или на 12% по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес
Шнуров в стихах высмеял шпагаты Волочковой
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров стихами прокомментировал любовь бывшей балерины Анастасии Волочковой фотографироваться на шпагате.
Обновлено в 17:40
Общество
Московский планетарий составил карту полного затмения Луны
Московский планетарий опубликовал карту-расписание полного затмения Луны. Оно началось в 6:34 по московскому времени.
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Авто
В России будут выпускать вариаторы Jatco
Бесступенчатые коробки японской компании Jatco будут выпускать в Тольятти в рамках специнвестконтракта с АВТОВАЗом.
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Происшествия
Фотограф Лошагин рассказал об изнасилованиях в колонии
Обновлено в 14:24
Финансы
Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет
Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 13:59
Общество
Умер глава Орлеанской династии принц Генрих
Принц Генрих Орлеанский, представитель старшей ветви Орлеанского дома в королевской династии Бурбонов, умер в понедельник во Франции в возрасте 85 лет.
Обновлено в 13:31