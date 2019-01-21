Экономика

МВФ понизил прогноз роста российской экономикиDP.RU вчера в 08:10

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста российской экономики на 2019 и 2020 годы, эти данные приводятся в докладе организации, опубликованном в понедельник, 21 января.
Читать в источнике

Подробнее о событии

МВФ снизил прогноз роста мировой экономики

Ведомостивчера в 18:25

МВФ понизил оценку роста экономики РФ в 2019 году до 1,6%

Интерфаксвчера в 08:05

МВФ снизил прогноз роста экономики России до 1,6%

Газета.Ruвчера в 11:27

МВФ сократил прогноз по росту российской экономики

РБКвчера в 09:34

МВФ понизил прогноз роста ВВП России в ближайшие два года

RT на русскомвчера в 08:48

Мировая экономика почувствовала слабость

Коммерсантъвчера в 17:58

Глава МВФ: глобальный экономический кризис не ожидает мировую экономику «за углом»

ТАССвчера в 09:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 03:15, Ашберн
Происшествия

Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе

Обновлено вчера в 11:16
Шоу-бизнес

Виторган и Богомолов подрались из-за Собчак

В кафе в центре Москвы подрались актер Максим Виторган и режиссер Константин Богомолов.
Обновлено в 01:15
Происшествия

В Петербурге загорелось здание Арбитражного суда

В центре Петербурга на Суворовском проспекте произошел пожар в здании Арбитражного суда.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Шансов найти выживших в ЧП в Черном море не осталось

Обновлено в 00:38
Политика

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию Уилана в закрытом режиме

Мосгорсуд 22 января в закрытом режиме рассмотрит апелляционную жалобу защиты на арест обвиняемого в шпионаже в России Пола Уилана.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия

В Новосибирске прогремел взрыв в отделении банка

Инцидент произошел около пяти утра во вторник в помещении с круглосуточным доступом к банкоматам банка "Открытие".
Обновлено в 00:26
Транспорт

В Госдуме предложили разрешить продажу невозвратных билетов в плацкарт

Кувшинова предложила «снижать стоимость на билеты в плацкартных и общих вагонах для продажи по невозвратному тарифу» без согласования с Федеральной антимонопольной службой.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

Школу в Новой Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Неизвестный позвонил в полицию и сообщил об угрозе взрыва в школе № 2073 в Новой Москве.
Обновлено в 01:57
Технологии

Найденное на побережье Австралии загадочное существо удивило Сеть

На одном из пляжей в Новом Южном Уэльсе в Австралии местные жители обнаружили загадочное существо, фотографии которого разместили в Сети.
Обновлено в 02:00
Экономика

ЦБ разработал план санации «Московского индустриального банка»

"Московский индустриальный банк" занимает сегодня 33 место по размеру активов среди российских банков, размеры его активов оцениваются в 320,5 миллиарда рублей по состоянию на 1 января 2019 года.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

Шнуров в стихах высмеял шпагаты Волочковой

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное балерине Анастасии Волочковой.
Обновлено в 01:29
Политика

Новак назвал условия подписания нового транзитного договора с Украиной

Министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» назвал базовые условия подписания нового транзитного контракта с Украиной.
Обновлено вчера в 13:36
Общество

Образование уже не играет большой роли при поиске работы

Как пояснил "Российской газете" президент Superjob Алексей Захаров, работодатели сегодня обращают внимание на реальные достижения соискателей.
Обновлено в 00:10
Происшествия

В Индонезии произошло второе землетрясение за сутки

Землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло 22 января у острова Сумбава, сообщает со ссылкой на Геологическую службы США британское агентство Reuters.
Обновлено в 00:47
Экономика

«Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объявили о слиянии

Торговые сети «Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объединятся в одну компанию, которая станет третьим по величине продовольственным ритейлером в России после X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнита».
Обновлено вчера в 11:36
Общество

Минтруд назвал самые востребованные профессии

В пресс-службе Министерства труда России заявили, что профессии в сфере бухгалтерского учета стали самыми востребованными в прошлом году, сообщает RT.
Обновлено в 01:11
Политика

Мария Бутина вышла на связь с родными

Отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной Валерий рассказал, что дочь связалась с родственниками после недельного перерыва.
Обновлено в 00:26
Общество

Ozon.ru не стали блокировать за онлайн-торговлю лекарствами

Правоохранители не нашли оснований для блокирования работы российского интернет-магазина Ozon.ru, который с октября 2018 года начал дистанционно продавать лекарственные препараты.
Обновлено в 02:58
Здоровье

В Краснодаре онкологи восстановили мужчине язык из предплечья

Пациенту удалили большую часть языка, пораженного злокачественной опухолью, и одновременно восстановили участок органа из ткани его предплечья.
Обновлено в 02:33
Наука

Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей

Обновлено вчера в 07:14
Технологии

Роскомнадзор возобновил блокировки мессенджера Telegram

Роскомнадзор в ходе блокировки популярного мессенджера Telegram включил в имеющийся список запрещенных современных сайтов свыше тысячи существующих IP-адресов.
Обновлено вчера в 10:03
Общество

В Пензенской области завели дело из-за кроватей из досок в больнице

Против главного врача Кузнецкой межрайонной больницы Пензенской области возбудили административное дело, после того как пациентов разместили на кроватях из досок и стульев, передает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Светлану Артамонову.
Обновлено вчера в 17:02
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать минтай

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору минтая — маложирной рыбы с белым мясом.
Обновлено в 01:02
Технологии

Нейромобиль создадут для инвалидов в 2020 году

Уже в следующем году российские разработчики представят специальный нейромобиль для инвалидов. Он будет компактного размера, формата Smart.
Обновлено в 02:54
Технологии

WhatsApp ввел ограничение количества пересылаемых сообщений

Как сообщает BBC, теперь в WhatsApp нельзя переслать одно сообщение более пяти раз.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия

Полицейские спасли замерзающую пятилетнюю девочку в Красноярском крае

Обновлено в 01:19
Политика

В Киеве признали «позорный провал» Украины

Превращение Украины в беднейшую страну Европы стало «позорным провалом» политики Киева.
Обновлено в 02:43
Происшествия

На Камчатке «заминировали» несколько школ и больниц

В ряд социальных учреждений Петропавловска-Камчатского по электронной почте поступили сообщения о минировании.
Обновлено в 00:11
Происшествия

В Подмосковье сотрудники полиции изъяли 190 кг наркотиков

Обновлено в 03:00
Интернет

Франция оштрафовала Google более чем на 50 миллионов евро

Уточняется, что меры применены в связи с недостаточном информировании пользователей при получении согласия на использования и обработку их персональных данных.
Обновлено в 02:45
ещё по теме
Главное