Экономика

МВФ понизил прогноз роста российской экономикиDP.RU 08:10

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста российской экономики на 2019 и 2020 годы, эти данные приводятся в докладе организации, опубликованном в понедельник, 21 января.
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Инвестиционные фонды наращивают вложения в золото

Коммерсантъ14:53

МВФ ухудшил прогнозы роста экономики России

Росбалт09:10

МВФ сократил прогноз по росту российской экономики

РБК09:34

МВФ снизил прогноз роста экономики России до 1,6%

Газета.Ru11:27

МВФ понизил прогноз роста ВВП России в ближайшие два года

RT на русском08:48

МВФ понизил оценку роста экономики РФ в 2019 году до 1,6%

Интерфакс08:05

МВФ прогнозирует замедление роста мировой экономики в 2019 и 2020 годах

ТАСС08:12
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Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
Происшествия

Число жертв пожара на судах в Керченском проливе выросло до трех

Обновлено в 12:17
Происшествия

СК возбудил дело по факту гибели моряков при ЧП в Керченском проливе

«Следственными органами Южного следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и более лиц на судах в нейтральных водах Чёрного моря (ч. 3 ст. 109 УК России)», — сказали ТАСС в ведомстве.
Обновлено в 13:42
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» выкатился за пределы ВПП в «Шереметьево»

Обновлено в 11:50
Авто

Новый Volkswagen Golf был замечен без камуфляжа в Германии

Новый Volkswagen Golf без камуфляжа был замечен на дорогах Германии, где автомобиль проходит тестирование.
Обновлено в 08:39
Технологии

WhatsApp ограничил отправку сообщений

Мессенджер WhatsApp ограничил функцию рассылки сообщений, пишет портал Metro.
Обновлено в 08:44
Авто

Geely начинает продажи обновленного кроссовера Emgrand X7

Как сообщили в пресс-службе компании, Geely Emgrand X7 в России поступит в продажу 23 февраля.
Обновлено в 08:47
Футбол

Кокорин назвал россиян «стадом баранов»

«Невские новости», со ссылкой на оказавшееся в распоряжении издания послание, пишут, что футболист сравнил соотечественников со «стадом баранов».
Обновлено в 11:42
Транспорт

ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке

Российских автомобилистов обяжут получать номерные знаки с кодом региона, где зарегистрирован собственник.
Обновлено в 02:00
Спорт

ФФККР прокомментировала слова 13-летней фигуристки о пользе допинга

Обновлено в 08:03
Наука

Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей

Обновлено в 07:14
Авто

В автомобилях каршеринга могут появиться скрытые камеры

Уже к концу 2019 года в автомобилях каршеринга могут начать устанавливать скрытые камеры видеонаблюдения, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:17
Общество

Москвичей попросили кормить птиц в морозы творогом и салом

Важно, чтобы кормушка была без острых краев, о которые птицы могут поранить крылья.
Обновлено в 09:51
Кино

Умер известный французский актер Франсуа Перро

Французский актер Франсуа Перро скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает газета "Figaro".
Обновлено в 14:31
Политика

Чубайс ответил Захаровой на критику слов о бедной России и россиянах

Глава "Роснано" и один из вдохновителей рыночных реформ в постсоветской России Анатолий Чубайс ответил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой на критику своих слов о "бедности России".
Обновлено в 05:22
Авто

Первый экземпляр новой Toyota Supra продали на аукционе

Компания Toyota продала на аукционе Barrett-Jackson Auction первый экземпляр возрожденного спорткара Supra.
Обновлено в 05:32
Экономика

«Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объявили о слиянии

Торговые сети «Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объединятся в одну компанию, которая станет третьим по величине продовольственным ритейлером в России после X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнита».
Обновлено в 11:36
Технологии

Uber разработает беспилотные велосипеды и электроскутеры

Обновлено в 07:47
Общество

Повышенная концентрация кокаина в Темзе сделала угрей гиперактивными

В понедельник, 21 января, стало известно, что британские ученые исследовали воду Темзы, при этом пробы они брали недалеко от выхода в реку канализационных стоков здания парламента.
Обновлено в 13:56
Кино

Трамп номинирован на антипремию «Золотая малина»

Обновлено в 07:50
Происшествия

BlaBlaCar запустит идентификацию пользователей по паспортам

Обновлено в 11:27
Общество

Статья КоАП признана недостаточно взвешенной

КС, изучив материалы дела, пришел к выводу, что части 1, 2, 3 и 6 (устанавливают штрафы в зависимости от уровня перегруза) статьи 12.21.1 КоАП не соответствуют Конституции.
Обновлено в 14:20
Энергетика

Росгвардия закупит топливо у «Роснефти» по завышенной цене

Из материалов следует, что управление вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области собирается потратить больше 50-ти миллионов рублей.
Обновлено в 08:31
Гаджеты

Возможный дизайн складного Motorola RAZR появился в Сети

Обновлено в 05:48
Интернет

Google оштрафовали на 50 млн евро во Франции

Компанию Google оштрафовали во Франции на 50 миллионов евро.
Обновлено в 10:04
Общество

В РАН решили не голосовать о присвоении патриарху звания профессора

18 января СМИ со ссылкой на пресс-службу РАН сообщили, что на очередном заседании президиума РАН состоится торжественная церемония присвоения звания "Почетный профессор Российской академии наук" Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.
Обновлено в 08:24
Авто

Эксперты рассказали, как завести автомобиль в сильный мороз

Как известно, в сильные мороза многие автомобилисты сталкиваются с проблемой запуска двигателя, эксперт Игорь Моржаретто рассказал, как быстро запустить мотор в мороз.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие

Израиль нанес по Сирии еще один удар

Обновлено вчера в 20:16
Футбол

Олег Кононов: «Глушаков делает свое дело»

Обновлено в 14:13
Общество

Власти Таганрога объяснили выплату 47,5 рублей многодетной матери

Обновлено в 06:48
Политика

Новак назвал условия подписания нового транзитного договора с Украиной

Министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24». назвал базовые условия подписания нового транзитного контракта с Украиной.
Обновлено в 13:36
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