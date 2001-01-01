Экономика
МВФ снизил прогноз роста ВВП Китая на фоне торговой напряженностиВести.Финанс вчера в 05:29
Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз экономического роста в Китае на 2019 г. до 6,2% на фоне возросшей неопределенности из-за эскалации торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином.
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Общество
Почему россияне боятся потерять работу
Большинство россиян (65 процентов) боятся потерять работу из-за появления новых технологий.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса
Снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить на заседании контактной группы 19 июня, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
В базе ГИБДД произошел сбой по всей России
В работе Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД произошел сбой по всей России.
Обновлено вчера в 03:20
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Глава Минпромторга оценил перспективы SSJ-100 после катастрофы
Минпромторг с оптимизмом смотрит на будущее программы SSJ-100, заявил глава ведомства Денис Мантуров в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В Комсомольске-на-Амуре машина с людьми упала в карьер с водой
В одном из садоводств Комсомольска-на-Амуре автомобиль рухнул в карьер с водой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Политика
Дипломаты ЕС одобрили продление санкций против России по Крыму
Дипломаты Европейского Союза одобрили продление санкций против России по Крыму. Об этом со ссылкой на агентство Bloomberg сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
Корабль шел по маршруту порт Астрахань - порт Констанца, но из-за непогоды на западе от Тарханкутского полуострова был вынужден отклониться от курса и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
В США заявили, что Зеленский попросил у Вашингтона новые вооружения
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве с американским сенатором Робертом Портманом (республиканец от штата Огайо) рассказал о потребности украинской армии в новых системах вооружений.
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Хоккей
СКА подписал контракт с Кагарлицким
Обновлено вчера в 11:18
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 14:19
Хоккей
Сушинский может покинуть «Авангард»
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут выйти из структуры омского клуба.
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Парламентские выборы в Дании выиграла оппозиция
Большинство голосов на выборах в парламент Дании получила левая оппозиция, передаёт Датское радио.
Обновлено вчера в 21:47
Шоу-бизнес
Вера Брежнева и Константин Меладзе представили клип «Я не святая»
Вера Брежнева и Константин Меладзе представили клип на композицию «Я не святая».
Обновлено в 01:25
Происшествия
Поезд метро сошел с рельсов в Японии
В японском городе Иокогама поезд сошел с рельсов в метрополитене. Об этом сообщает японский телеканал NHK.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд
Обновлено вчера в 13:25
Игры
17 свежих концептов Beyond Good & Evil 2
Поклонников наверняка порадует количество свежих изображений проекта — сегодня их показали аж 17 штук.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
Стрельба произошла у школы в Новой Зеландии
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского
Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.
Обновлено вчера в 11:28
Шоу-бизнес
Розе Сябитовой требуется помощь психолога
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Бывший президент Украины Ющенко попал под подозрение ГПУ
Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко заявил, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) сообщила бывшему президенту Виктору Ющенко о подозрении в связи с уголовным делом о выведении резиденции Межигорье из госсобственности.
Обновлено в 00:37