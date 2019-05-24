Экономика

МВФ рекомендовал продолжить расчистку банковского сектора РоссииВестник Кавказа 04:16

Эксперты МВФ видят необходимость в доведении до конца работы по расчистке банковского сектора и укреплению банковского надзора и регулирования РФ.
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Расчистку российских банков попросили продолжить

Lenta.ru07:12

В МВФ заявили о необходимости продолжения расчистки банковского сектора России

Парламентская газета05:26

МВФ отметил необходимость продолжения расчистки банковского сектора России

ТАСС04:00

МВФ дал России советы по укреплению экономического роста

ФАН05:20

МВФ рекомендовал продолжить расчистку банковского сектора России

Вестник Кавказа04:16
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Политика

В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией.
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Зеленский отменил указы Порошенко по Нацсовету по телерадиовещанию

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении и увольнении членов Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.
Обновлено в 06:36
Происшествия

В Дагестане ликвидировали троих боевиков

Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 02:23
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Общество

В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров

Обновлено вчера в 13:05
Общество

Минпросвещения отреагировало на флешмоб школьников во Владивостоке

Обновлено в 08:11
Футбол

Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на новом стадионе

Футболисты московского "Динамо" 24 мая впервые опробовали поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Общество

Ксения Собчак отреагировала на БДСМ-флешмоб во владивостокской школе

БДСМ-флешмоб, который ученики владивостокской школы № 74 устроили перед последним звонком, Собчак прокомментировала в своём Telegram.
Обновлено в 08:24
Экономика

Минтруд планирует реформировать Пенсионный фонд

Отмечается, что в перспективе ПФР, Фонд ОМС и Фонд соцстрахования могут объединить в один социальный фонд.
Обновлено в 04:17
Экономика

Грефа переизбрали главой Сбербанка

На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:05
Политика

В Кремле рассказали об опасностях для Рунета из-за рубежа

Торговые войны и недружественные шаги из-за рубежа свидетельствуют о том, что существуют реальные угрозы для Рунета.
Обновлено в 08:20
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Политика

Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым ещё до 2014 года

По словам начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, уже в 2010 году на полуострове висели триколоры и рекламировали российскую водку В интервью информационному агентству УНИАН, телеканалу ТСН и программе "ТСН Неделя" генерал сообщил, что за всю жизнь посещал Крым трижды.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ

Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес

Меган Маркл намерена отвезти сына Арчи в США

Меган Маркл планирует в ближайшее время отправиться с Арчи в Штаты, где живет ее мама Дориа Редлан.
Обновлено в 04:21
Происшествия

В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС

Следователи просят суд арестовать более 300 объектов недвижимости на сумму 20 миллиардов рублей, которые принадлежат фигурантам дела о создании преступного сообщества (ОПС), занимавшегося махинациями с землей в Дагестане, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 07:38
Политика

В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР

Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено вчера в 00:47
Космос

Ученые заметили на Марсе уникальный феномен

Американские ученые, работающие при Аризонском университете, заметили на Марсе уникальный феномен, не имеющий аналогов на Земле.
Обновлено в 08:19
Общество

Племянница Скрипаля передала информацию о разговоре с ним в СК

Виктория Скрипаль — племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — передала информацию о телефонном разговоре с ним в Следственный комитет России.
Обновлено в 07:26
Политика

Филарет отказался подписывать указ о верности уставу ПЦУ

Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.
Обновлено в 08:09
Хоккей

Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия

Обновлено вчера в 16:36
Здоровье

В Китае родилась девочка с 14 пальцами на руках

Китайские врачи провели операцию трехлетней девочке, которая родилась с 14 пальцами на руках, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 11:17
Интернет

Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями

Программа SnapLion предоставляет сотрудникам компании Snap доступ к сохраненным фотографиям и видео пользователя, его номеру телефона, адресу электронной почты и геолокации.
Обновлено в 07:38
Кино

В сети появился трейлер нового «Терминатора»

Paramount Pictures предстaвилa первый трейлер фильмa «Терминaтор: Темные судьбы» (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 11:42
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Общество

Госдума одобрила новые правила техосмотра

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие

В российской армии появилась должность главного сержанта

Обновлено в 03:12
Здоровье

Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

Обновлено вчера в 10:44
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
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