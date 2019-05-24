Экономика
МВФ рекомендовал продолжить расчистку банковского сектора РоссииВестник Кавказа 04:16
Эксперты МВФ видят необходимость в доведении до конца работы по расчистке банковского сектора и укреплению банковского надзора и регулирования РФ.
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В МВФ заявили о необходимости продолжения расчистки банковского сектора России
Парламентская газета05:26
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Политика
В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией.
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
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Общество
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На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс".
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Обновлено вчера в 10:12
Политика
Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым ещё до 2014 года
По словам начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, уже в 2010 году на полуострове висели триколоры и рекламировали российскую водку В интервью информационному агентству УНИАН, телеканалу ТСН и программе "ТСН Неделя" генерал сообщил, что за всю жизнь посещал Крым трижды.
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Происшествия
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ
Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Меган Маркл намерена отвезти сына Арчи в США
Меган Маркл планирует в ближайшее время отправиться с Арчи в Штаты, где живет ее мама Дориа Редлан.
Обновлено в 04:21
Происшествия
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Следователи просят суд арестовать более 300 объектов недвижимости на сумму 20 миллиардов рублей, которые принадлежат фигурантам дела о создании преступного сообщества (ОПС), занимавшегося махинациями с землей в Дагестане, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 07:38
Политика
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Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
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Космос
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Американские ученые, работающие при Аризонском университете, заметили на Марсе уникальный феномен, не имеющий аналогов на Земле.
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Племянница Скрипаля передала информацию о разговоре с ним в СК
Виктория Скрипаль — племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — передала информацию о телефонном разговоре с ним в Следственный комитет России.
Обновлено в 07:26
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Филарет отказался подписывать указ о верности уставу ПЦУ
Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.
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Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
Обновлено вчера в 16:36
Здоровье
В Китае родилась девочка с 14 пальцами на руках
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В сети появился трейлер нового «Терминатора»
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Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
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Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
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Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
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Здоровье
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Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео
В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
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