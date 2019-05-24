Экономика
МВФ рекомендовал продолжить расчистку банковского сектора РоссииВестник Кавказа 04:16
Эксперты МВФ видят необходимость в доведении до конца работы по расчистке банковского сектора и укреплению банковского надзора и регулирования РФ.
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В МВФ заявили о необходимости продолжения расчистки банковского сектора России
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