Экономика
МВФ рекомендовал России публиковать скрытые доходы 30 тыс. госкомпанийАБН 02:38
Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал российским властям обязать все госпредприятия публиковать ежегодную финансовую отчетность, сообщает РБК. Сейчас, по информации фонда, данные более 30 тыс. принадлежащих государству предприятий остаются за рамками бюджета.
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Футбол
Игнатьев выразил желание покинуть «Краснодар»
Обновлено в 06:54
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу - сельдяного короля, ученый утверждает, что это первая в России встреча с этим видом.
Обновлено в 06:30
Политика
Россия не принижает вклад союзников в Победу, заявил Нарышкин
Россия не собирается приуменьшать вклад союзников в победу над нацизмом во Второй мировой войне, но надо помнить о таких злодеяниях Запада, как устроенная США атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Обновлено в 04:29
Политика
Силовики начали новый штурм резиденции Атамбаева
Силовики начали новый штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 06:34
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
Под Новороссийском автобус упал с обрыва
В результате крупного ДТП под Новороссийском с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля погибли три человека, пострадали более сорока.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Политика
В бундестаге признали вклад России в объединение Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
Обновлено в 05:04
Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 06:07
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple
ФАС возбудила дело против Apple. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 02:23
Хоккей
Сидел в тюрьме, выиграл Кубок Стэнли, почти не ездил в сборную. Первый русский вратарь, который стал звездой НХЛ
Золотая олимпийская медаль, которую забрал Тихонов (на самом деле нет), и которую вручили только через 10 лет С именем Хабибулина связан один из первых мифов молодого российского хоккея — трагичную историю о том, как золотую медаль молодого третьего вратаря нагло захватил себе Виктор Тихонов, после чего Хабибулин страшно обиделся и устроил бойкот сборной на всю дальнейшую карьеру.
Обновлено в 04:55
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Футбол
Семак: «Динамо» стало сильнее, «Зенит» ждёт тяжёлый матч
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сильных сторонах московского «Динамо», с которым сине-бело-голубым предстоит сыграть в 5-м туре Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 04:57
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, почему вредно не завтракать и поздно ужинать
Доктор Александр Мясников в программе "О самом главном" рассказал, почему вредно не завтракать и поздно ужинать.
Обновлено вчера в 17:06
Общество
Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»
Адвокат продюсера Бари Алибасова Андрей Краснов подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".
Обновлено в 06:11
Общество
МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами
Восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге выразил глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен после того, как было объявлено о новых требованиях к документам на получение Шенгена, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:51
Кино
Квентин Тарантино представляет в Москве фильм «Однажды в Голливуде»
Режиссёр рассказал, что новая картина не последняя. Завершить свою карьеру Тарантино намерен, сняв десять фильмов.
Обновлено вчера в 08:38
Армия и оружие
С-70 «Охотник» назвали клоном F-117 и RQ-170
Обновлено в 06:58
Интернет
Подрядчики Microsoft прослушивают пользователей Skype
Как рассказали подрядчики Microsoft изданию Motherboard, у них есть записи разговоров личного характера пользователей, а еще встречаются диалоги с указанием адресов.
Обновлено в 06:53
Авто
Стартовали продажи обновленного рамного внедорожника Haval H9
Китайский автогигант Great Wall объявил официальный старт продаж обновленного рамного внедорожника Haval H9.
Обновлено в 00:22
Политика
Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Пресс-секретарь ФБК сообщила о блокировке счетов фонда
Утром сообщалось об обысках у сотрудников ФБК Евгения Помазуева, Вячеслава Гимади и Евгения Замятина, которые проводились в рамках уголовного дела об отмывании денег.
Обновлено в 06:49
Политика
Хантсман с семьёй вернётся в США через полтора месяца
Посол Соединённых Штатов в России Джон Хантсман собирается вернуться на родину через полтора месяца. Об этом сообщила его супруга Мэри Кэй.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В США актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины
В Лос-Анджелесе американский актер Дэнни Трехо, известный своей ролью в фильме «Мачете», помог спасти младенца из перевернувшейся машины.
Обновлено вчера в 23:35
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронят в Торонто
Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено вчера в 13:25