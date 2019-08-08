с чего всё началось

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал российским властям обязать все госпредприятия публиковать ежегодную финансовую отчетность, сообщает РБК. Сейчас, по информации фонда, данные более 30 тыс. принадлежащих государству предприятий остаются за рамками бюджета.

Общество К берегам России впервые приплыл сельдяной король Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу - сельдяного короля, ученый утверждает, что это первая в России встреча с этим видом.

Политика Россия не принижает вклад союзников в Победу, заявил Нарышкин Россия не собирается приуменьшать вклад союзников в победу над нацизмом во Второй мировой войне, но надо помнить о таких злодеяниях Запада, как устроенная США атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Политика Силовики начали новый штурм резиденции Атамбаева Силовики начали новый штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Музыка Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.

Политика Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Происшествия Под Новороссийском автобус упал с обрыва В результате крупного ДТП под Новороссийском с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля погибли три человека, пострадали более сорока.

Происшествия ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты» Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.

Политика В бундестаге признали вклад России в объединение Германии Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.

Футбол «Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Интернет ФАС возбудила дело против Apple ФАС возбудила дело против Apple. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Хоккей Сидел в тюрьме, выиграл Кубок Стэнли, почти не ездил в сборную. Первый русский вратарь, который стал звездой НХЛ Золотая олимпийская медаль, которую забрал Тихонов (на самом деле нет), и которую вручили только через 10 лет С именем Хабибулина связан один из первых мифов молодого российского хоккея — трагичную историю о том, как золотую медаль молодого третьего вратаря нагло захватил себе Виктор Тихонов, после чего Хабибулин страшно обиделся и устроил бойкот сборной на всю дальнейшую карьеру.

Политика В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.

Футбол Семак: «Динамо» стало сильнее, «Зенит» ждёт тяжёлый матч Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сильных сторонах московского «Динамо», с которым сине-бело-голубым предстоит сыграть в 5-м туре Российской Премьер-Лиги.

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Общество Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану» Адвокат продюсера Бари Алибасова Андрей Краснов подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".

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Интернет Подрядчики Microsoft прослушивают пользователей Skype Как рассказали подрядчики Microsoft изданию Motherboard, у них есть записи разговоров личного характера пользователей, а еще встречаются диалоги с указанием адресов.

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Политика Хантсман с семьёй вернётся в США через полтора месяца Посол Соединённых Штатов в России Джон Хантсман собирается вернуться на родину через полтора месяца. Об этом сообщила его супруга Мэри Кэй.

Происшествия В США актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины В Лос-Анджелесе американский актер Дэнни Трехо, известный своей ролью в фильме «Мачете», помог спасти младенца из перевернувшейся машины.