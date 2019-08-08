Экономика
МВФ рекомендовал России публиковать скрытые доходы 30 тыс. госкомпанийАБН 02:38
Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал российским властям обязать все госпредприятия публиковать ежегодную финансовую отчетность, сообщает РБК. Сейчас, по информации фонда, данные более 30 тыс. принадлежащих государству предприятий остаются за рамками бюджета.
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Политика
Глава ГКНБ Киргизии заявил, что готов уйти в отставку
Председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил на фоне обострения ситуации в республике, что готов уйти в отставку.
Обновлено в 05:39
Общество
Миллионер объявил награду за соблазнение своей невесты
Обновлено в 00:02
Происшествия
Следователи пришли с обыском в офис ФБК
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 04:25
Политика
Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Обновлено в 04:44
Политика
В России прокомментировали слова Зеленского о возвращении Крыма
Сергей Цеков, сенатор РФ от Крыма, решил ответить на заявление Владимира Зеленского, украинского лидера, о возвращении полуострова в Украину.
Обновлено в 03:06
Происшествия
МЧС сообщило о троих погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Три человека погибли и еще 42 пострадали в результате падения автобуса с обрыва под Новороссийском.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Источник сообщил о пожаре на военном объекте под Архангельском
Источник ТАСС сообщил о гибели одного человека. 5 августа произошел пожар на складе боеприпасов под Ачинском (Красноярский край).
Обновлено в 05:40
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Гаджеты
Samsung представил новый флагманский смартфон
Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 21:19
Армия и оружие
Опубликовано видео первого полета ударного беспилотника «Охотник»
Видеозапись первого полета ударного беспилотника С-70 «Охотник», состоявшегося 3 августа, опубликовало Министерство обороны России 7 августа на своем канале в Youtube.
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия
В Красноярском крае заведено 15 дел о незаконных вырубках леса
Пятнадцать уголовных дел, связанных с незаконными рубками и должностными преступлениями госслужащих в отношении лесов, расследуются в Красноярском крае.
Обновлено в 03:54
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
ФСИН выявила нарушения в «Крестах»
В центральном аппарате ФСИН России в СИЗО-1 ("Кресты-2") выявили нарушения в ходе проверки после опубликованного в сети видео о предполагаемых пытках.
Обновлено в 04:35
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Музыка
Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
Обновлено в 05:04
Космос
«Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Политика
В бундестаге признали вклад России в объединение Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
Обновлено в 05:04
Политика
Журналисты назвали беспочвенными слова Кадырова о вторжении в Дагестан
Как писал "Кавказский узел", в 20-летнюю годовщину вторжения в Дагестан боевиков под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба глава Чечни назвал ложным тезис утверждение, что "чеченские террористы напали на Дагестан".
Обновлено в 04:39
Политика
Атамбаев обратился к гражданам и властям Киргизии
Обновлено вчера в 19:13
Авто
Новый Kia Forte GT получит 201-сильный двигатель
Kia Forte GT 2020 является новой «заряженной» вариацией седана южнокорейского бренда компактных габаритов.
Обновлено в 00:29
Авто
Новый Renault Logan покажут в 2020 году, а Sandero станет кроссовером
Ожидается, что новые Logan, Sandero и Sandero Stepway покажут в Европе в 2020—2021 годах, а возможными площадками для их премьеры могут стать автосалоны в Париже (октябрь 2020-го) и Женеве (март 2021-го).
Обновлено в 03:23
Политика
Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил
Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Общество
Сквер у Театра драмы вернут в собственность Екатеринбурга
Обновлено в 03:55
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, почему вредно не завтракать и поздно ужинать
Доктор Александр Мясников в программе "О самом главном" рассказал, почему вредно не завтракать и поздно ужинать.
Обновлено вчера в 17:06
Экономика
Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»
Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Обновлено вчера в 06:26