Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал российским властям обязать все госпредприятия публиковать ежегодную финансовую отчетность, сообщает РБК. Сейчас, по информации фонда, данные более 30 тыс. принадлежащих государству предприятий остаются за рамками бюджета.

Политика Глава ГКНБ Киргизии заявил, что готов уйти в отставку Председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил на фоне обострения ситуации в республике, что готов уйти в отставку.

Происшествия Следователи пришли с обыском в офис ФБК Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Политика Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.

Политика В России прокомментировали слова Зеленского о возвращении Крыма Сергей Цеков, сенатор РФ от Крыма, решил ответить на заявление Владимира Зеленского, украинского лидера, о возвращении полуострова в Украину.

Происшествия МЧС сообщило о троих погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском Три человека погибли и еще 42 пострадали в результате падения автобуса с обрыва под Новороссийском.

Происшествия Источник сообщил о пожаре на военном объекте под Архангельском Источник ТАСС сообщил о гибели одного человека. 5 августа произошел пожар на складе боеприпасов под Ачинском (Красноярский край).

Гаджеты Samsung представил новый флагманский смартфон Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.

Армия и оружие Опубликовано видео первого полета ударного беспилотника «Охотник» Видеозапись первого полета ударного беспилотника С-70 «Охотник», состоявшегося 3 августа, опубликовало Министерство обороны России 7 августа на своем канале в Youtube.

Происшествия В Красноярском крае заведено 15 дел о незаконных вырубках леса Пятнадцать уголовных дел, связанных с незаконными рубками и должностными преступлениями госслужащих в отношении лесов, расследуются в Красноярском крае.

Футбол «Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.

Происшествия ФСИН выявила нарушения в «Крестах» В центральном аппарате ФСИН России в СИЗО-1 ("Кресты-2") выявили нарушения в ходе проверки после опубликованного в сети видео о предполагаемых пытках.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Музыка Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.

Происшествия Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».

Политика В бундестаге признали вклад России в объединение Германии Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.

Политика Журналисты назвали беспочвенными слова Кадырова о вторжении в Дагестан Как писал "Кавказский узел", в 20-летнюю годовщину вторжения в Дагестан боевиков под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба глава Чечни назвал ложным тезис утверждение, что "чеченские террористы напали на Дагестан".

Авто Новый Kia Forte GT получит 201-сильный двигатель Kia Forte GT 2020 является новой «заряженной» вариацией седана южнокорейского бренда компактных габаритов.

Авто Новый Renault Logan покажут в 2020 году, а Sandero станет кроссовером Ожидается, что новые Logan, Sandero и Sandero Stepway покажут в Европе в 2020—2021 годах, а возможными площадками для их премьеры могут стать автосалоны в Париже (октябрь 2020-го) и Женеве (март 2021-го).

Политика Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.

Здоровье Доктор Мясников объяснил, почему вредно не завтракать и поздно ужинать Доктор Александр Мясников в программе "О самом главном" рассказал, почему вредно не завтракать и поздно ужинать.