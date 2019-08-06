Экономика

МВФ рассказал о влиянии цен на нефть и санкций на российскую экономикуГазета.Ru 03:10

Отмечается, что на российской экономике также негативно отразилась жесткая бюджетная политика, санкционное давление, а также финансовые и кредитно-денежные факторы. Так, санкции замедляли экономику в среднем на 0,2 п.п. с 2014 по 2018 год.
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с чего всё началось

МВФ сравнил ущерб российской экономики от санкций и падения цен на нефть

Как отмечается в докладе, в 2014–2018 годах ежегодный рост ВВП России составил в среднем 0,5%. А если бы всех вышеперечисленных факторов не было, среднегодовой рост мог бы достичь 1,7%. «Санкции, неожиданное снижение цен на нефть, а также реакция финансовых рынков и [экономической] политики на двойной шок способствовали более низкому, чем ожидалось, росту с 2014 года», — говорится в документе.
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