Экономика

МВФ прогнозирует сохранение темпов роста ВВП России в текущем годуКомсомольская правда 07:50

"В последние три года рост ВВП составлял в среднем 1,4%, и прогнозируется сохранение подобных темпов роста в 2019 году", - говорится в материалах заключительного завершения миссии сотрудников МВФ текущего года в РФ.
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МВФ спрогнозировал ВВП России в 2019 году на среднем за последние три года уровне

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МВФ прогнозирует рост ВВП РФ в 2019 году на 1,4%

Finam.Ru04:00
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