МВФ прогнозирует сохранение темпов роста ВВП России в текущем годуКомсомольская правда 07:50

"В последние три года рост ВВП составлял в среднем 1,4%, и прогнозируется сохранение подобных темпов роста в 2019 году", - говорится в материалах заключительного завершения миссии сотрудников МВФ текущего года в РФ.

МВФ прогнозирует сохранение темпов роста ВВП России в текущем году

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