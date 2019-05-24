Экономика
МВФ прогнозирует рост ВВП России на уровне 1,4%Саминвестор 11:08
В 2019 году российская экономика вырастет на 1,4%, считают эксперты Международного валютного фонда (МВФ). Их прогноз основан на среднегодовом росте ВВП за последние три года.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 20:22, Ашберн
Музыка
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Певица Светлана Лобода — наставница Микеллы Абрамовой — пожелала, чтобы каждый из детей стал большим артистом.
Обновлено в 14:42
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Здоровье
Дерматовенеролог назвал безопасный срок пребывания на солнце
Заведующий отделом оказания специализированной помощи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения, врач-дерматовенеролог Дмитрий Серов рассказал, сколько можно находиться на солнце без специальных защитных средств.
Обновлено в 18:52
Футбол
Беленов может перейти в «Ахмат»
Вратарь Уфы Александр Беленов попал в сферу интересов Ахмата, утверждает Чемпионат.
Обновлено в 15:15
Происшествия
В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов
Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
Amnesty International: Ракка в руинах, а США скрывают гибель мирных жителей
Сирийская Ракка находится в руинах, а США и их союзники скрывают реальное число жертв среди мирного населения, заявила глава британского офиса Amnesty International Кейт Аллен.
Обновлено в 09:25
Игры
Слух: Square Enix тизерит демонстрацию игры про «Мстителей» на E3 2019
Полноценная демонстрация The Avengers Project на презентации Square Enix вполне возможна: компания анонсировала игру про «Мстителей» от Crystal Dynamics и Eidos Montreal ещё в 2017 году, и с тех пор больше ни разу о ней не упоминала.
Обновлено в 12:54
Здоровье
В России разрабатывают новые лекарства для паллиативных детей
В правительстве ведут работу над производством новых форм лекарственных препаратов для семей с паллиативными детьми, сообщает в пятницу телеканал RT со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.
Обновлено в 15:15
Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию
Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Кино
Сталлоне рассказал о сложностях выхода на широкий экран фильма «Рокки»
Известный американский актёр Сильвестр Сталлоне в рамках Каннского кинофестиваля рассказал, что первый фильм об истории боксёра Рокки Бальбоа считали провальным и не хотели выпускать на широкий экран.
Обновлено в 11:49
Общество
На Бали произошло извержение вулкана Агунг
На острове Бали в Индонезии в ночь на субботу, 25 мая, произошло извержение вулкана Агунг, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 19:39
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей
Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Общество
Беглов обещал сохранить кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
Кафе «ДоброДомик» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге не будет закрыто, написал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено в 18:51
Здоровье
Минздрав хочет внедрить услугу патронажа для взрослых на дому
Новая медицинская услуга по патронажу взрослых на дому может появиться в России, заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой в ходе заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Под Пензой депутат облил односельчанина соляркой и поджег
По данным следствия, 17 апреля 55-летний депутат встретил односельчанина, с которым у него долгое время были конфликты.
Обновлено в 15:27
Шоу-бизнес
Миллу Йовович на Каннском фестивале подвело слишком тесное декольте
Платье выглядело бы прелестно, если бы не слишком тесный лиф, передавивший грудь звезды.
Обновлено в 14:25
Музыка
Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни
Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено в 08:04
Общество
На цифровое вещание перешли уже 50 млн россиян
60 млн с 3 июня перейдут на цифру еще в 36 регионах.
Обновлено в 13:36
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Немецкий гонщик умер после аварии на трассе
Участник чемпионата Германии по ралли немец Кай Гюнтер погиб после происшествия на трассе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено в 03:09
Политика
Белый дом решил продать оружие арабским странам в обход конгресса
Белый дом готовится обойти эмбарго, наложенное конгрессом США на поставки оружия в страны Персидского залива, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 18:57
Происшествия
В Марий Эл школьник ударил депутата от «Единой России»
В Марий Эл в поселке Юрино выпускник во время последнего звонка ударил депутата от "Единой России" Екатерину Вахитову.
Обновлено в 05:39
Политика
Киев признал невозможность прекращения отношений с Россией
Представитель президента Украины Андрей Герус признал, что на данный момент Киев не может прекратить экономические отношения с Россией.
Обновлено в 16:34
Общество
Скончался нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн
Обладатель Нобелевской премии по физике Марри Гелл-Манн скончался в США на 90-м году жизни, сообщает пресс-служба Института Санта-Фе (штат Нью-Мексико).
Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты
Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено в 13:57
Происшествия
В Лионе на пешеходной улице произошел взрыв
Число пострадавших в результате взрыва в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона выросло до 13 человек.
Обновлено в 13:39
Кино
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах
Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено в 16:11