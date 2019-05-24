Экономика

МВФ прогнозирует рост ВВП России на уровне 1,4%Саминвестор 11:08

В 2019 году российская экономика вырастет на 1,4%, считают эксперты Международного валютного фонда (МВФ). Их прогноз основан на среднегодовом росте ВВП за последние три года.
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В МВФ призвали Россию сосредоточиться на реформах

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В МВФ предложили России снизить долю закрытых статей в бюджете

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МВФ увидел потенциал в нацпроектах

Коммерсантъ08:13

МВФ спрогнозировал ВВП России в 2019 году на среднем за последние три года уровне

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МВФ прогнозирует сохранение темпа роста ВВП России на уровне 1,4% в 2019 году

ТАСС03:55

МВФ прогнозирует рост ВВП РФ в 2019 году на 1,4%

Finam.Ru04:00
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
Авто

«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор

Обновлено в 05:28
Хоккей

Американская журналистка высмеяла игру сборной России

Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
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Двухкомнатную квартиру Жанны Фриске выставили на торги

Двухкомнатную квартиру певицы Жанны Фриске в новостройке в районе Красной Пресни выставили на продажу.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду

Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Культура

О госпитализации забытой Дорониной сообщил Малахов

Обновлено в 06:15
Недвижимость

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

В кредитной организации добавили, что базовая ставка на приобретение готового жилья снижена до 10,8% годовых, а минимальная ставка с учетом дисконтов, для участников акции «Молодая семья», зарплатных проектов, при использовании сервиса электронной регистрации и по акции «Витрина», составит 9,6% годовых.
Обновлено в 04:19
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 05:11
Футбол

Акинфеев назвал трех лучших футболистов, против которых он играл

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал трех сильнейших футболистов, против которых ему приходилось играть.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Политика

В харьковском университете портрет Зеленского заменили листком бумаги

Обновлено в 11:15
Происшествия

Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста

Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Авто

Дополнено: Кроссовер Renault Arkana стал доступен в России

Сегодня открылся приём заказов на купеобразный кроссовер Renault Arkana в стартовой версии Edition One, отличающейся «максимально возможным» уровнем оснащения.
Обновлено вчера в 14:59
Хоккей

Илья Воробьев: Финны работают, как часы

Остальные хоккеисты поработали полчаса в спокойном режиме. После чего главный тренер сборной России Илья Воробьев пообщался с журналистами.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Неизвестные расстреляли полицейского в Туле

В Туле полиция и сотрудники Росгвардии разыскивают мужчин, напавших на полицейского утром 24 мая.
Обновлено в 08:42
Политика

Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым ещё до 2014 года

По словам начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, уже в 2010 году на полуострове висели триколоры и рекламировали российскую водку В интервью информационному агентству УНИАН, телеканалу ТСН и программе "ТСН Неделя" генерал сообщил, что за всю жизнь посещал Крым трижды.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Производитель вагонов метро будет оштрафован за сбой на «серой» ветке

Обновлено вчера в 17:19
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга казнили в США

Серийный убийца Роберт Джозеф Лонг, известный по прозвищу «Бобби», был казнен в американском штате Флорида.
Обновлено вчера в 22:21
Политика

В Кремле отреагировали на отставку Мэй

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал объявление британского премьера Терезы Мэй о своей отставке.
Обновлено в 06:33
Политика

Глава «новой церкви» Украины собирает «синод»

Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко 24 мая созывает "Священный синод", сообщается на странице неканонической церковной структуры в Facebook.
Обновлено вчера в 08:08
Политика

Борис Джонсон заявил, что Brexit состоится 31 октября в любом случае

Великобритания в любом случае выйдет из Европейского союза 31 октября.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Общество

Участницу БДСМ-флешмоба выпускников оштрафовали за полицейские погоны

Обновлено в 11:09
Армия и оружие

Минобороны назвало сообщения о химатаке в Идлибе циничной ложью

На этой неделе Госдепартамент заявил о "признаках возможного применения" химоружия, что якобы имело место в Идлибе 19 мая, и вновь пригрозил сирийским властям "незамедлительным и соответствующим" ответом.
Обновлено в 10:14
Экономика

Сбербанк внедрит услугу снятия наличных по SMS

Сбербанк собирается запустить услугу снятия наличных по SMS для всех клиентов до конца июня.
Обновлено в 09:41
Политика

Греция подделала статистику для вступления в еврозону

Греция подделала статистику для вступления в еврозону. Это заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Обновлено в 10:04
Политика

Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
Общество

Мединский отказался комментировать пентхаус жены за 200 млн рублей

Министр культуры РФ Владимир Мединский, находящийся с визитом в Новосибирске, отказался комментировать информацию Фонда борьбы с коррупцией о дорогой квартире его жены.
Обновлено в 06:44
Политика

На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:50
Гаджеты

Российский софт одобрен Минобороны и ФСБ

IT-cпециалисты Министерства обороны и ФСБ подтвердили соответствие отечественной операционной системы современным требованиям.
Обновлено в 10:04
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