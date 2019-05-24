Экономика

МВФ прогнозирует рост ВВП России на уровне 1,4%Саминвестор вчера в 11:08

В 2019 году российская экономика вырастет на 1,4%, считают эксперты Международного валютного фонда (МВФ). Их прогноз основан на среднегодовом росте ВВП за последние три года.
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МВФ прогнозирует сохранение темпа роста ВВП России на уровне 1,4% в 2019 году

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Интерфаксвчера в 04:12

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Коммерсантъвчера в 08:13

МВФ прогнозирует рост ВВП РФ в 2019 году на 1,4%

Finam.Ruвчера в 04:00
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Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

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Опрос: 7% россиян боятся увольнения с работы

Только 7% россиян боятся увольнения с работы, а подавляющее большинство (68%) не испытывают страхов, связанных с работой.
Обновлено вчера в 23:03
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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
Обновлено в 02:39
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Шесть российских моряков, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

В Севастополе сгорел дельфинарий

По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
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Кино

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах

Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено вчера в 16:11
Футбол

Жирков: «„Зенит“ сделал предложение. Сейчас с семьей обдумываем его»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал, что в данный момент рассматривает предложение петербургского клуба о новом контракте.
Обновлено в 03:30
Футбол

Тухель об Аллегри в «ПСЖ»: «В футболе может случиться всякое»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал слухи о возможном назначении в парижский клуб Массимилиано Аллегри, который по окончании сезона покинет «Ювентус».
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

Обновлено вчера в 19:42
Авто

Ferrari Hybrid Supercar замечен в плотном камуфляже

В преддверии презентации большинство автопроизводителей снимают часть камуфляжа со своих прототипов.
Обновлено вчера в 06:54
Политика

Активисты Украины подали иск в суд против Зеленского

Украинская организация "Общественный люстрационный комитет" заявила, что подала иск в суд против главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:58
Авто

Отечественный спорткар Marussia превратят в электромобиль

Инженеры Новосибирского государственного технического университета НЭТИ и конструкторское бюро «Спектр» приступают к созданию нового электромобиля на базе российского спорткара Marussia.
Обновлено вчера в 12:53
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал воспоминания начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о поездке в Крым в 2010 году.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие

Трамп отправит дополнительные войска на Ближний Восток

В начале мая в СМИ появилась информация, что США могут отправить на Ближний Восток 120 тыс. военнослужащих, если Иран ускорит разработку ядерного оружия.
Обновлено вчера в 12:54
Единоборства

Конор Макгрегор получил травму на тренировке

Скандально известный ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор травмировал левую руку во время тренировки.
Обновлено в 00:33
Гаджеты

Huawei отстранили от Wi-Fi-альянса

Объединение крупнейших производителей беспроводных устройств Wi-Fi Alliance заявило, что временно ограничило членство китайской компании Huawei.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

Армия Сирии за сутки уничтожила в провинции Хама около 350 террористов

Сирийская армия в ходе отражения атак боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) за сутки уничтожила около 360 террористов, шесть танков и БМП в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в провинции Хама.
Обновлено вчера в 15:53
Хоккей

Расписание матчей ЧМ-2019 по хоккею на 25 мая

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии, наступило время полуфинальных матчей.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Повторное землетрясение произошло в Дагестане

Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

Число пострадавших в протестах в Индонезии превысило 900 человек

Обновлено в 04:00
Музыка

Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни

Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено вчера в 08:04
Армия и оружие

В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

Россия улучшит советские системы «Град»

Заместитель генерального директора концерна "Техмаш" Александр Кочкин заявил, что Россия собирается модернизировать советские системы залпового огня "Град".
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в Австрии

Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу вокруг предполагаемого подкупа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия

В Хакасии нашли тело одного из пропавших в ноябре туристов

Сотрудники МЧС обнаружили в тайге тело одного из четырех туристов, пропавших в горах Хакасии в минувшем ноябре, сообщает СУСК региона.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес

Михаил Боярский рассказал, почему избегает публичных мест

Обновлено в 03:41
Авто

Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров

Обновлено вчера в 07:21
Шоу-бизнес

Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети

Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт "Потап и Настя", появилось в Сети.
Обновлено вчера в 00:48
Политика

Киев признал зависимость от торговли с Россией

Киев не может себе позволить прекратить экономические отношения с Россией, заявил в интервью телеканалу NewsOne представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 03:15
Общество

В Красноярске началась акция по запуску «цифровых» воздушных змеев

Обновлено в 01:31
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