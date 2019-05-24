Экономика
МВФ прогнозирует рост ВВП России на уровне 1,4%Саминвестор 11:08
В 2019 году российская экономика вырастет на 1,4%, считают эксперты Международного валютного фонда (МВФ). Их прогноз основан на среднегодовом росте ВВП за последние три года.
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Обновлено в 04:21
Энергетика
ФАС: нефтяные компании не соблюдают условия заморозки цен на бензин
Нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, передает РБК со ссылкой на протокол по итогам совещания биржевого комитета ФАС от 22 мая.
Обновлено в 12:48
Общество
Уральский адвокат пожаловался в Генпрокуратуру РФ на Владимира Соловьева и «бесов», которыми он назвал жителей Екатеринбурга
На прошлой неделе известный журналист Владимир Соловьев в эфире «Вести FM» назвал жителей Екатеринбурга «наследниками бесов» и «чертями», чем вызвал немалую волну негодования.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Меган Маркл планирует отвезти принца Арчи в США
Маркл уже запланировала поездку в США вместе с сыном. Она хочет познакомить малыша не только с британскими, но и американскими традициями.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Суд в Москве продлил арест Полу Уилану
О задержании Уилана в Москве стало известно в конце прошлого года, ему грозит от 10 до 20 лет колонии.
Обновлено в 06:29
Политика
ЛНР передала Киеву 60 заключенных
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) передали Киеву 60 заключенных, осужденных до начала конфликта в Донбассе.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Взрыв произошел в центре Лиона, есть пострадавшие
Как отмечается, взрыв произошел на пешеходной улице в центре города на углу улицы Виктора Гюго и улицы Сала, недалеко от площади Белькур, во втором округе Лиона.
Обновлено в 12:30
Футбол
Акинфеев признался, что в детстве его кумиром был Черчесов
Вратарь и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что в детстве его кумиром был известный в прошлом голкипер, ныне главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Общество
Племянница Скрипаля рассказала о звонке дяди
Обновлено в 07:54
Политика
Глава «новой церкви» Украины собирает «синод»
Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко 24 мая созывает "Священный синод", сообщается на странице неканонической церковной структуры в Facebook.
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия
В Якутии 17 человек отравились в школьной столовой
По меньшей мере 17 человек отравились в начальной школе в Якутии, в настоящее время госпитализированы 12 человек.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев встретился с тремя бабушками, посвятившими ему песню
По сюжету, женщины находятся у себя дома и поют песню, посвященную Гогену.
Обновлено в 07:18
Хоккей
Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
Обновлено вчера в 16:36
Футбол
Владелец «Спартака» раскритиковал идею президента ЦСКА расширить РПЛ
Накануне на заседании исполкома РФС вопрос о расширении Премьер-лиги поднял президент ЦСКА Евгений Гинер.
Обновлено в 12:33
Общество
Бывшая заключенная засудила правозащитников за ложь о пытках на зоне
Хорошевский районный суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства бывшей заключенной мордовской колонии №2 Инги Кривицкой.
Обновлено в 09:56
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Джулия Ванг: «Я родилась странным ребенком, с аномалиями»
Обновлено в 04:00
Хоккей
Тренер Финляндии: у России очень хорошая, но не идеальная команда на ЧМ
Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал предстоящий матч полуфинала чемпионата мира с Россией.
Обновлено в 12:58
Политика
Трамп подключил разведку США к расследованию слежки за ним
Лидер США Дональд Трамп попросил американскую разведку узнать, следила ли за ним Россия в 2016 году или нет.
Обновлено в 02:32
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали финальные итоги конкурса
Обновлено 22 мая в 20:29
Игры
В Epic Games Store вышла демоверсия Heavy Rain
Демоверсия Heavy Rain вышла в Epic Games Store и доступна всем, кто создал аккаунт.
Обновлено в 11:00
Футбол
«Ньюкасл» предложит 29,5 млн евро за Марио Фернандеса
Руководство «Ньюкасла» предложит 29,5 млн евро за 28-летнего правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса, утверждают в The Mirror.
Обновлено в 12:43
Теннис
Юлия Путинцева стала финалисткой турнира в Нюрнберге
Обновлено в 09:37
Наука
Побит рекорд температуры для сверхпроводимости
Была создана теория Бардина — Купера — Шриффера (кратко ее называют теорией БКШ), согласно которой электроны в состоянии сверхпроводимости двигаются парами, с противоположными спинами (то есть, упрощенно, с противоположными направлениями вращения вокруг своей оси).
Обновлено 22 мая в 13:00
Космос
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для интернета
Все выведенные на орбиту спутники миссии Starlink подключились к интернету. Об этом сообщил руководитель компании SpaceX Илон Маск.
Обновлено в 02:53
Общество
Синоптики пообещали июльскую жару в конце мая в Москве
Специалисты отмечают, что, по статистике, раз в четыре-пять лет в мае хотя бы один день в столице бывает с температурой воздуха выше +27 градусов, пишет агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 08:22
Экономика
Сбербанк внедрит услугу снятия наличных по SMS
Сбербанк собирается запустить услугу снятия наличных по SMS для всех клиентов до конца июня.
Обновлено в 09:41
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28