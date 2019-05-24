Экономика

МВФ прогнозирует рост ВВП России на уровне 1,4%Саминвестор 11:08

В 2019 году российская экономика вырастет на 1,4%, считают эксперты Международного валютного фонда (МВФ). Их прогноз основан на среднегодовом росте ВВП за последние три года.
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МВФ спрогнозировал ВВП России в 2019 году на среднем за последние три года уровне

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ТАСС03:55

МВФ прогнозирует рост ВВП РФ в 2019 году на 1,4%

Finam.Ru04:00
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
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На прошлой неделе известный журналист Владимир Соловьев в эфире «Вести FM» назвал жителей Екатеринбурга «наследниками бесов» и «чертями», чем вызвал немалую волну негодования.
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Происшествия

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В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
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Общество

Племянница Скрипаля рассказала о звонке дяди

Обновлено в 07:54
Политика

Глава «новой церкви» Украины собирает «синод»

Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко 24 мая созывает "Священный синод", сообщается на странице неканонической церковной структуры в Facebook.
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия

В Якутии 17 человек отравились в школьной столовой

По меньшей мере 17 человек отравились в начальной школе в Якутии, в настоящее время госпитализированы 12 человек.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери

Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
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Шоу-бизнес

Гоген Солнцев встретился с тремя бабушками, посвятившими ему песню

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Владелец «Спартака» раскритиковал идею президента ЦСКА расширить РПЛ

Накануне на заседании исполкома РФС вопрос о расширении Премьер-лиги поднял президент ЦСКА Евгений Гинер.
Обновлено в 12:33
Общество

Бывшая заключенная засудила правозащитников за ложь о пытках на зоне

Хорошевский районный суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства бывшей заключенной мордовской колонии №2 Инги Кривицкой.
Обновлено в 09:56
Политика

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Тренер Финляндии: у России очень хорошая, но не идеальная команда на ЧМ

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал предстоящий матч полуфинала чемпионата мира с Россией.
Обновлено в 12:58
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Трамп подключил разведку США к расследованию слежки за ним

Лидер США Дональд Трамп попросил американскую разведку узнать, следила ли за ним Россия в 2016 году или нет.
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Организаторы «Евровидения» пересчитали финальные итоги конкурса

Обновлено 22 мая в 20:29
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Демоверсия Heavy Rain вышла в Epic Games Store и доступна всем, кто создал аккаунт.
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«Ньюкасл» предложит 29,5 млн евро за Марио Фернандеса

Руководство «Ньюкасла» предложит 29,5 млн евро за 28-летнего правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса, утверждают в The Mirror.
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Побит рекорд температуры для сверхпроводимости

Была создана теория Бардина — Купера — Шриффера (кратко ее называют теорией БКШ), согласно которой электроны в состоянии сверхпроводимости двигаются парами, с противоположными спинами (то есть, упрощенно, с противоположными направлениями вращения вокруг своей оси).
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Все выведенные на орбиту спутники миссии Starlink подключились к интернету. Об этом сообщил руководитель компании SpaceX Илон Маск.
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Общество

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Экономика

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Сбербанк собирается запустить услугу снятия наличных по SMS для всех клиентов до конца июня.
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Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
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Как работают Яндекс.Новости?
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