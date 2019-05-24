Экономика
МВФ прогнозирует рост ВВП РФ в 2019 году на 1,4%Finam.Ru 04:00
В последние три года рост ВВП составлял в среднем 1,4%, и прогнозируется сохранение подобных темпов роста и в 2019 году.
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Экономика
За год работы в «Роскосмосе» Рогозин получил почти 30 млн рублей
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за год заработал 29,5 млн рублей, что на 5 млн больше, чем за последний год работы вице-премьером, следует из опубликованных доходов сотрудников госкорпорации.
Обновлено в 07:38
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду на ССЗ "Лотос" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщила в пятницу пресс-служба ОСК.
Обновлено в 09:21
Общество
Директор школы уволилась после БДСМ-перформанса, устроенного учениками
Во Владивостоке директор школы уволилась после неформальной вечеринки, устроенной выпускниками накануне последнего звонка.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Софи Тернер сменила образ после завершения «Игры престолов»
Сразу после завершения съемок актер побрился и сделал короткую стрижку к неудовольствию собственных поклонников.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Водителя перевернувшегося в Италии автобуса отпустили на свободу
Судья предварительного следствия Сиены в пятницу, 24 мая, выпустил на свободу водителя туристического автобуса, который несколько дней назад попал в ДТП неподалеку от итальянского города Бадессе.
Обновлено в 08:54
Экономика
Чистая прибыль МОЭСК в I квартале по МСФО выросла на 5,5%
Чистая прибыль МОЭСК по МСФО в первом квартале 2019 года составила 3,611 миллиарда рублей, что на 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.
Обновлено в 07:29
Наука
Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Политика
На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:50
Политика
Партия Порошенко сменит название
21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Политика
Тереза Мэй объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила об уходе с поста лидера консервативной партии.
Обновлено в 05:15
Интернет
Facebook запустит свою криптовалюту в 2020 году
В I квартале 2020 г. Facebook запустит свою криптовалюту, узнала BBC.
Обновлено в 08:54
Хоккей
Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
"Россия выиграла восемь матчей подряд и в ранге лучшей сборной турнира вышла в полуфинал, где встретится со сборной Финляндии", - комментирует произошедшее финское издание Intalenti.
Обновлено в 09:08
Кино
Джордж Мартин пообещал закончить новую книгу
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:03
Экономика
АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга
Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.
Обновлено в 04:44
Общество
Оскорбление екатеринбуржцев грозит Соловьёву судебным разбирательством
С исками против телеведущего Владимира Соловьёва, назвавшего жителей Екатеринбурга бесами, собираются выступить местная правозащитница Евгения Чудновец и екатеринбургский адвокат Андрей Бельянский.
Обновлено 21 мая в 12:09
Происшествия
В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС
Следователи просят суд арестовать более 300 объектов недвижимости на сумму 20 миллиардов рублей, которые принадлежат фигурантам дела о создании преступного сообщества (ОПС), занимавшегося махинациями с землей в Дагестане, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 07:38
Политика
Филарет отказался подписать устав «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписать устав «новой церкви», заявил предстоятель неканонической церковной структуры Епифаний Думенко.
Обновлено в 09:17
Политика
ЛНР передала Украине 60 заключенных
Власти ЛНР передали украинской стороне 60 заключенных, осужденных еще до того, как произошел конфликт на территории Донбасса.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Шереметьево произошло ЧП с «Суперджетом»
Обновлено в 08:26
Политика
Депутаты Рады обжаловали свой роспуск в Конституционном суде
62 народных избранника обжаловали указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении новых выборов на 21 июля 2019 года.
Обновлено в 09:12
Здоровье
Влияние питания на развитие рака становится все более существенным
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Песков отметил внимание Путина к коррупционным скандалам
Президент РФ Владимир Путин получает доклады о самых резонансных случаях в сфере борьбы с коррупцией.
Обновлено в 06:43
Хоккей
«Локомотив» продлил контракт с Беляевым
Нападающий «Локомотива» Михаил Беляев подписал новый контракт с ярославским клубом.
Обновлено в 09:05
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Террористы взяли в заложники группу военных на юге Сирии
Обновлено вчера в 20:36