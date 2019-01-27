Экономика
МВФ предрекает Греции экономический подъёмREGNUM 25 января в 14:51
Международный валютный фонд ожидает экономического подъёма в Греции в 2019 году, 25 января передает агентство Associated Press. Согласно прогнозу МВФ, в наступившем году рост греческой экономики составит 2,4% по сравнению с 2,1% в 2018 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 03:34, Ашберн
Единоборства
Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В Саратовской области в кафе произошел взрыв газа
В Саратовской области прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. Инцидент произошел в рабочем поселке Лысые Горы.
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия
В Сети появилось видео крушения бомбардировщика Ту-22М3
Обновлено в 02:49
Происшествия
На Филиппинах 19 человек погибли в результате взрывов возле церкви
В результате погибли 19 человек, еще 48 получили ранения, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
Глава подмосковного СПЧ пояснила свои слова о бюджете
Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич заявила, что ее слова о бюджете вырвали из контекста.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Париже похитили посвященную памяти жертв терактов работу Бэнкси
Посвященная памяти жертв теракта 13 ноября 2015 года картина уличного художника Бэнкси украдена из концертного зала «Батаклан» в Париже.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Локализован пожар на металлургическом комбинате в Магнитогорске
Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на металлургическом комбинате в Магнитогорске.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В результате стрельбы в Вашингтоне погибли три человека
Жертвами стрельбы в Вашингтоне стали три человека. Об этом сообщил начальник полиции города Питер Ньюшем.
Обновлено в 02:45
Спорт
Загитова прокомментировала свое выступление на ЧЕ по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сказала, что на чемпионате Европы могла остаться ни с чем, поэтому она рада серебряной медали.
Обновлено 25 января в 21:12
Транспорт
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов
47 рейсов задержаны и 11 отменены в московских аэропортах из-за продолжающегося снегопада.
Обновлено в 01:09
Транспорт
По Крымскому мосту запустят движение пригородных поездов
Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Трое детей погибли во время пожара в Курганской области
Во время пожара в частном доме в Курганской области погибли трое малолетних детей, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
Обновлено в 00:48
Политика
В Петербурге пройдет парад в честь 75-летия со дня снятия блокады
В Санкт-Петербурге 27 января пройдет парад в честь 75-летия со дня освобождения Ленинграда от осады города немецко-фашистскими захватчиками.
Обновлено 24 января в 18:34
Общество
Эксперты сообщили об опасности публикации фото посадочных талонов
Технические специалисты заявили об опасности публикации фотографий посадочных талонов в соцсетях, пишет Evening Standard.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Япония: последователи известной секты не дремлют
Отправитель некоторых писем подписался Сёко Асахара, тем же именем, которое носил казненный в прошлом году основатель культа «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 09:02
Политика
Германия выделит €12 млн блокадникам Ленинграда
Правительство ФРГ приняло решение выделить €12 млн для поддержки постарадавших от блокады Ленинграда. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Самолеты США и Канады подняли для перехвата российских Ту-160
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Умер глава московского департамента региональной безопасности
«В.Черников, возглавлявший департамент с октября 2016 года, умер сегодня ночью»,— сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:28
Гаджеты
Выяснилось, как уберечь смартфон от поломки во время морозов
Специалисты поделились с пользователями списком советов, которые смогут помочь защитить смартфон от некоторых повреждений во время морозов.
Обновлено в 00:12
Политика
Военного атташе Венесуэлы в США обвинили в измене
Ранее Помпео в программе The Laura Ingraham Show заявил, что Соединенные Штаты могут применить все необходимые меры для защиты своих дипломатов в Венесуэле, в том числе не исключено и военное вмешательство.
Обновлено в 02:41
Авто
Стало известно, как нужно прогревать АКПП в тридцатиградусный мороз
Обновлено в 03:24
Общество
Умер вице-президент РСПП Владимир Передерий
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) ректор Южно-Российского государственного политехнического университета Владимир Передерий умер в субботу в возрасте 59 лет.
Обновлено вчера в 16:01
Шоу-бизнес
Собчак объяснила уход из студии НТВ
Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале объяснила, почему решила уйти из студии НТВ перед прямым эфиром.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Башкирии
Четыре человека погибли и один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Башкирии.
Обновлено в 01:25
Происшествия
На трассе «Крым» под Москвой 26 января произошло 35 ДТП
Пять человек получили травмы в 35 ДТП, которые произошли в субботу на трассе "Крым" в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.
Обновлено вчера в 16:20
Здоровье
Названа причина снижения продолжительности жизни женщин
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие
Для военных разрабатывают индивидуальный разведкомплекс «Глаз»
У российских военных появится «Глаз» — индивидуальный разведывательный комплекс с камерой высокого разрешения, который запускается из ручной ракетницы.
Обновлено вчера в 21:13
Общество
Треть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки
Обновлено вчера в 23:09
Политика
В Раде рассказали о газовом обмане ЕС
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Германия и Франция лишь на словах выражают озабоченность из-за возможной потери транзита российского газа через Украину.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Несколько человек ранены в стычках с полицией в Париже
Несколько человек получили ранения в результате столкновения «желтых жилетов» с полицией в Париже.
Обновлено вчера в 10:48