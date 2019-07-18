Экономика
МВФ предложил России рассекретить часть бюджетных расходовРБК 11:49
Международный валютный фонд (МВФ) приветствовал шаги российских властей по повышению прозрачности в налогово-бюджетной сфере и рекомендовал продолжать сокращать долю засекреченных расходов в бюджете. Об этом говорится в резюме по итогам консультаций исполнительного совета МВФ с Россией в 2019 году.
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