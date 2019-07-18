Экономика

МВФ предложил России рассекретить часть бюджетных расходовРБК 11:49

Международный валютный фонд (МВФ) приветствовал шаги российских властей по повышению прозрачности в налогово-бюджетной сфере и рекомендовал продолжать сокращать долю засекреченных расходов в бюджете. Об этом говорится в резюме по итогам консультаций исполнительного совета МВФ с Россией в 2019 году.
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МВФ предложил России выйти из тени

Lenta.ru12:54

МВФ предложил России рассекретить больше статей в федеральном бюджете

News.ru12:42

МВФ предложил России рассекретить часть бюджетных расходов

РБК11:49
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:15, Ашберн
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Федерация волейбола Польши (PZPS) обратилась в Международную федерацию волейбола (FIVB) и Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ) с просьбой наказать Спиридонова за сообщение в Twitter.
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Происшествия

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Спасатели извлекли тела 33 человек из сгоревшей студии аниме Kyoto Animation в Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на пожарных.
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Полиция Мюнхена возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в городе двух россиянок.
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Телеканал «Рустави 2» сменил гендиректора

Ранее Европейский суд по правам человека принял решение о правомерности вердиктов грузинских судов в отношении прав владения «Рустави 2» ее прежним владельцем Халваши (бизнесмен лишился своего телеканала во времена правления Саакашвили).
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Политика

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Проблемы со здоровьем и регулярные приступы канцлера Германии Ангелы Меркель во время публичных встреч стали для многих поводом для рассуждений о возможной досрочной отставке главы правительства.
Обновлено в 07:50
Политика

Госдума приняла закон о «шпионских» устройствах

Госдума России в четверг, 18 июля, в третьем чтении приняла законопроекты, которые уточняют понятия «специальных средств» из-за которых граждане могут быть привлечены к ответственности по обвинению в шпионаже.
Обновлено в 08:13
Политика

Лавров напомнил Украине о необходимости выполнения минских соглашений

В российском МИДе напомнили о необходимости выполнения минских соглашений не только Россией, но и Украиной.
Обновлено 16 июля в 19:47
Политика

Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.
Обновлено в 01:18
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Вывезенная в Чечню девушка объяснила причину побега из дома в Москве

Обновлено в 00:55
Политика

Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос

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Обновлено в 05:03
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Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4

В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
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Политика

Путин высказался об урегулировании в Донбассе

Власти Российской Федерации всячески приветствуют подключение европейских партнёров к процессу урегулирования ситуации в Донбассе.
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В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы

Режим электронной визы будет введён на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Обновлено в 12:13
Кино

Вышел новый трейлер продолжения «Оно»

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В Санкт-Петербурге арестован продюсер Рушан Насибулин

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал до 27 августа продюсера Рушана Насибулина, являющегося, в частности, продюсером фильма Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом» и «Довлатова» Алексея Германа-младшего.
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HBO решил перезапустить сериал «Сплетница»

Компания WarnerMedia заказала перевыпуск сериала «Сплетница» («Gossip Girl») для своего нового стримингового сервиса HBO Max.
Обновлено в 01:41
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Главу Минстроя Астраханской области арестовали

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Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады

Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.
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Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»

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Росгвардейца арестовали в Петербурге по делу о подкинутых наркотиках

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Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
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Появились цены на новый седан Cadillac CT5

Американский автопроизводитель опубликовал цены на обновленный седан Cadillac CT5, который теперь стоит дешевле предшественника.
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