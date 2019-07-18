Экономика
МВФ предложил России рассекретить больше статей в федеральном бюджетеNews.ru 12:42
Международный валютный фонд посоветовал РФ сократить долю секретных статей в бюджете, однако российские экономисты считают, что в условиях санкций делать это нецелесообразно. Засекреченные статьи в федеральном бюджете связаны с расходами на оборону и безопасность.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:52, Вашингтон
Музыка
Альбом Эда Ширана установил новый музыкальный рекорд
Стоит отметить, что музыкант побил свой собственный рекорд. Речь идеи о предыдущей пластинке Ширана под названием «Divide».
Обновлено в 10:27
Технологии
Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV
Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
Обновлено в 13:57
Кино
Вышел новый трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом
Обновлено в 10:35
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса
Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 12:26
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство проекта Baltic Pipe
Как ожидается, проект Baltic Pipe завершат осенью 2022-ого года. Это совпадет с окончанием долгосрочного контракта Польши с "Газпромом".
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки
Две россиянки пропали в Мюнхене, полицией города возбуждено уголовное дело, сообщило посольство России в ФРГ на своем сайте.
Обновлено в 12:40
Теннис
Кудерметова снялась с турнира в Бухаресте из-за травмы
Обновлено в 13:07
Здоровье
Вспышка вируса Эбола в ДР Конго признана ЧС международного масштаба
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вспышку вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Обновлено вчера в 15:59
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Политика
Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
Обновлено в 11:34
Политика
Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Политика
Медведчук прилетел к Путину в Санкт-Петербург
Медведчук преподнёс Путину это, как новый более "мягкий" мирный план по Донбассу с прямым диалогом Украины и ЛДНР.
Обновлено в 13:36
Футбол
Мамаева и Кокорина отправили в штрафной изолятор
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в июле попали в штрафной изолятор белгородской колонии Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал начальник ИК № 4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов.
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком сообщения о российском спецназе в Идлибе
Миниобороны России назвало фейком сообщения западных СМИ об участии "сухопутных войск" РФ и "спецподразделений" в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 07:35
Политика
Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400
США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 («Триумф»), заявил американский президент Дональд Трамп вечером 18 июля, передает Bloomberg.
Обновлено в 14:25
Происшествия
В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
В Литве задержан экс-глава компании «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко, который является фигурантом дела о загрязнении нефтепровода «Дружба», сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах в четверг, 18 июля.
Обновлено в 11:36
Наука
Илон Маск нашел способ соединить мозг человека с компьютером
Обновлено вчера в 11:44
Политика
МИД выразил протест советнику посольства США из-за виз учителям
Дипломаты выразили ему протест в связи с заявлениями посла США Джона Хантсмана об "отказе" в визах сотрудникам англо-американской школы.
Обновлено в 11:13
Кино
Пеннивайз во всей красе: вышел финальный трейлер «Оно 2»
Напомним, помимо детей-актеров во главе с Биллом Скарсгардом во второй части фильма главные роли сыграют: Джеймс МакЭвой (Билл Денбро), Билл Хейдер (Ричи Тозиер) Джессика Честейн (Беверли Марш), Джей Райан (Бен Хэнском), Джеймс Рэнсон (Эдди Каспбрак), Айзая Мустафа (Майк Хэнлон) и Энди Бин (Стэнли Урис).
Обновлено в 12:10
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Шурыгина оставила мужа и улетела на Бали с миллионером
Участница громкого скандала с изнасилованием Диана Шурыгина улетела на Бали с молодым предпринимателем.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Число жертв пожара в аниме-студии в Японии выросло до 23
Число жертв пожара на студии аниме в Киото (Япония) достигло 23. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Ольга Гажиенко стала мамой во второй раз
Сегодня стало известно, что Ольга Гажиенко стала мамой во второй раз. Звезда «ДОМа-2» родила мальчика.
Обновлено в 01:54
Экономика
Путин подписал поправки в бюджет на 2019 год
Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет 2019 года, согласно которым профицит бюджета сокращается с 1,8% до 1,7% ВВП, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 12:54
Авто
Названы самые аварийные марки грузовиков
Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.
Обновлено в 11:47
Политика
Зеленский заключил спор с директором украинского госпредприятия
Президент Украины Зеленский заключил ещё очередное при, но на этот раз с гендиректором госпредприятия «Укргидроэнерго» Сиротой.
Обновлено в 13:45
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Теннис
Серена Уильямс признана самым модным спортсменом 2019 года
Серена Уильямс, американская теннисистка, обладательница карьерного "Золотого шлема" была признана самым модным спортсменом 2019 года, сообщает Sports Illustrated.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
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Музыка
Вайкуле поддержала бойкотирующую Россию Катамадзе
Эстрадная певица Лайма Вайкуле поддержала коллегу из Грузии Нино Катамадзе, которая выступила с резкими высказываниями в адрес России.
Обновлено в 09:24