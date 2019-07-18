Международный валютный фонд посоветовал РФ сократить долю секретных статей в бюджете, однако российские экономисты считают, что в условиях санкций делать это нецелесообразно. Засекреченные статьи в федеральном бюджете связаны с расходами на оборону и безопасность.

МВФ предложил России рассекретить больше статей в федеральном бюджете

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