Экономика
МВФ ухудшил прогноз по росту экономики РоссииМосковский Комсомолец 09:34
Международный валютный фонд в своем докладе ухудшил прогноз по росту экономики России. Если раньше специалисты фонда ожидали, что по итогам 2019 года экономический рост в РФ составит 1,6%, то сейчас цифры снижены до 1,2%, Причиной называется слабый рост экономики в первом квартале текущего года.
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