Энергетика
МВФ повысил прогноз цен на нефтьМосковский Комсомолец 09:22
Специалисты МВФ повысили прогноз стоимости нефти на 2019 год на 6,4 доллара до 65,52 долларов за баррель и на 2020 год на 4,9 доллара до отметки 63,88 доллара за баррель Об этом говорится в опубликованном докладе Международного валютного фонда.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:25, Вашингтон
Армия и оружие
Ноту из-за воздушного хулиганства подали военному атташе Южной Кореи
Командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш сообщил, что военному атташе Республики Корея отправили ноту по причине неправомерных действий южнокорейских летчиков в небе над Японским морем.
Обновлено в 11:55
Энергетика
Цены на газ для населения Украины в августе снизятся на 5%
В августе цена на газ для населения на Украине снизится на 5,5% по сравнению с июлем.
Обновлено в 09:38
Футбол
«Ростов» выступил с заявлением в связи с избиением фанатов «Спартака»
"Ростов" опубликовал официальное заявление после инцидента, произошедшего с болельщиками "Спартака" после матча второго тура чемпионата России.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 11:17
Экономика
Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из Белоруссии
Обновлено в 09:29
Происшествия
Врачи подтвердили планы ампутировать руку избитой девочке из Ингушетии
Медики уточнили, что девочке удалось сохранить левую руку, однако из-за повреждения нервов она не может ей двигать, а восстановление может занять «очень длительное время».
Обновлено в 11:05
Происшествия
Михаил Абызов отказался сотрудничать со следствием
Обвиняемый в мошенничестве экс-министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов отказался сотрудничать со следствием и давать показания.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
В учениях России и Белоруссии задействуют до 950 единиц боевой техники
Обновлено в 11:05
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено в 11:39
Происшествия
Летевший в Москву лайнер Azur Air вернулся в Анталью из-за поломки
Boeing 767 российской авиакомпании Azur Air, которая накануне более чем на 16 часов задержала вылет одного из своих чартерных рейсов, подал сигнал о нештатной ситуации по пути из Антальи в Москву и возвращается обратно в турецкий аэропорт.
Обновлено в 02:53
Политика
В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки
«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:40
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Технологии
Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля
Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено вчера в 09:13
Экономика
Российские банки стали чаще выдавать кредитные карты 18-летним
С 2019 года российские банки стали в 2,5 раза чаще выдавать кредитные карты 18-летним заемщикам.
Обновлено в 01:53
Здоровье
У петербурженки родилась четверня
37-летняя Оксана родила четверых детей за раз — трех сыновей и дочь.
Обновлено в 11:32
Общество
В Югре действующих лесных пожаров не зарегистрировано
По информации департамента природных ресурсов ХМАО-Югры, основной причиной появления дымки и запаха гари стал приход воздушных масс из соседних регионов - Красноярского края и Иркутской области, где бушуют в общей сложности более 200 природных возгораний площадью порядка 900 тысяч га.
Обновлено в 05:22
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Политика
В США допустили, что сбили не один, а два иранских беспилотника
Соединенные Штаты на прошлой неделе, возможно, сбили не один, а два иранских беспилотника, заявил глава Центрального командования ВС США в интервью CBS.
Обновлено в 12:18
Политика
Партия Зеленского лидирует после обработки 85% протоколов
На Украине обработали уже 85% протоколов по выборам в Верховную раду страны. Лидирует партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа».
Обновлено вчера в 14:02
Экономика
Банки предупредили о сокращении числа платежных терминалов
Ассоциация банков России предупреждает, что малонаселенные районы могут остаться без платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике.
Обновлено в 03:49
Политика
Савченко отреагировала на проигрыш на выборах в Раду
Депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала провальные итоги внеочередных выборов в украинский парламент.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров в стихотворной форме публично унизил Ксению Собчак
Накануне, 22 июля, Собчак опубликовала в соцсети видео с пресс-конференции, где Шнуров, отвечая на вопрос о "самом интересном сопернике в стихотворных батлах", сказал: "Богомолов, который писал за Собчак".
Обновлено в 10:14
Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
В США заявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива. Она будет составлена из всех стран мира.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Цыгане начали возвращаться в Чемодановку
Обновлено в 10:55
Культура
Сериал «Сваты» оказался основанным на жизни Зеленского
Первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу телесериала легли истории из его жизни и жизни главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:53
Технологии
Требования по закону об изоляции Рунета назвали невыполнимыми
Эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) изучили проект Минкомсвязи по защите от фишинга в рамках закона о «суверенном рунете» и нашли там требование, которое выполнить вряд ли удастся.
Обновлено в 08:44
Спорт
Ефимова завоевала серебро ЧМ на дистанции 100 м брассом
Россиянка Юлия Ефимова заняла второе место в заплыве на 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 09:05