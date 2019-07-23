Энергетика

МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2019 и 2020 годыРИА Новости 09:04

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Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировых цен на нефть на 2019 и 2020 годы - на 6,4 и 4,9 доллара - до 65,52 и 63,88 доллара за баррель соответственно, следует из июльского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO).
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МВФ повысил прогноз мировых цен на нефть на 2019 и 2020 годы

Аргументы и Факты11:09

МВФ повысил прогноз цен на нефть

Московский Комсомолец09:22

МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2019 и 2020 годы

РИА Новости09:04
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