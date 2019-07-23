Энергетика
МВФ повысил прогноз цен на нефтьМосковский Комсомолец 09:22
Специалисты МВФ повысили прогноз стоимости нефти на 2019 год на 6,4 доллара до 65,52 долларов за баррель и на 2020 год на 4,9 доллара до отметки 63,88 доллара за баррель Об этом говорится в опубликованном докладе Международного валютного фонда.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:22, Вашингтон
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Поток мигрантов в Россию признали аномальным
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В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки
«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
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