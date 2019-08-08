с чего всё началось

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует российским властям обязать все государственные предприятия публиковать ежегодные финансовые отчеты, а также включать их агрегированные показатели в сводную бюджетную отчетность.

Политика Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Общество МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами Восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге выразил глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен после того, как было объявлено о новых требованиях к документам на получение Шенгена, передает РИА Новости.

Происшествия Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском ЧП произошло на территории военного объекта в Архангельской области На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании произошел взрыв.

Финансы В Дании начали выдавать ипотеку под 0% Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.

Происшествия У сотрудников ФБК прошли обыски Утром 8 августа следователи пришли с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествия СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.

Происшествия ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты» Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.

Происшествия Водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском, мог заснуть Водитель автобуса мог заснуть за рулем перед столкновением с легковушкой под Новороссийском, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.

Общество К берегам России впервые приплыл сельдяной король Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.

Общество Росконтроль назвал лучшие марки российских спагетти Специалисты Союза Потребителей Росконтроль провели новый тест и выяснили, какие спагетти российского производства самое лучшее.

Общество УФАС Петербурга завело дело после рекламы о кастрации неверных мужей УФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе после жалоб горожан на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники с обещанием бесплатно кастрировать неверных мужей, сообщает городское антимонопольное ведомство.

Интернет ФАС возбудила дело против Apple ФАС возбудила дело против Apple. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Гаджеты Apple подсчитала, сколько пользователей перешли на iOS 12 Как показали в Купертино, если учитывать девайсы, вышедшие за последние четыре года (2015–2019), то статистика немного другая: 90% работают на iOS 12, 7% — на iOS 11 и 5% — ранние версии (некоторым из них недоступна возможность обновления).

Происшествия На въезде в Назарово взорвалась фура По предварительным данным, фура перевозила сухой лед (двуокись углерода).

Кино Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома» Звезда серии американских рождественских комедий "Один дома" Маколей Калкин опубликовал фотографию в "Инстаграме", на которой показал, как может выглядеть ремейк известной франшизы.

Финансы Объем новой программы МВФ для Киева составит до $10 млрд Объем новой программы сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом составит от 5 млрд до $10 млрд, это будет зависеть от ее сроков.

Космос Rocket Lab будет ловить первые ступени ракет при помощи вертолета Идея Rocket Lab перейти к многоразовому использованию первой ступени «Электрона» вполне понятна: в случае успеха это должно привести к большему числу запусков и меньшим затратам (компании не придется с нуля строить ракету для каждого следующего запуска).

Шоу-бизнес Аллу Вербер похоронят в Торонто Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.

Политика Япония возобновила экспорт в Южную Корею, но с условием Обычно Япония не объявляет о каждом разрешении на экспорт, но тут ее задело, как Южная Корея назвала недавние ограничения «эмбарго» на поставки.

Шоу-бизнес 59-летняя Лариса Вербицкая показала девичью фигуру на занятиях йогой Поклонники Ларисы Вербицкой восхищены ее стройностью и гибкостью. Лариса Вербицкая всерьез увлечена йогой.

Спорт Всероссийская федерация волейбола извинится за жест тренера сборной Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко заявил, что организация принесет официальные извинения за жест старшего тренера сборной Серджио Бузато.

Политика BAZA заподозрила «Роснефть» в слежке за своими журналистами Редакция издания BAZA выступила с заявлением о слежке и прослушивании, по их данным, это может делать служба безопасности "Роснефти".