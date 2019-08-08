Экономика
МВФ порекомендовал России раскрыть финансы госкомпанийРБК 00:00
Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует российским властям обязать все государственные предприятия публиковать ежегодные финансовые отчеты, а также включать их агрегированные показатели в сводную бюджетную отчетность.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:35, Вашингтон
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Обновлено в 06:54
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Общество
МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами
Восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге выразил глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен после того, как было объявлено о новых требованиях к документам на получение Шенгена, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
ЧП произошло на территории военного объекта в Архангельской области На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании произошел взрыв.
Обновлено в 07:24
Финансы
В Дании начали выдавать ипотеку под 0%
Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
Обновлено в 05:18
Политика
Президент Киргизии перевел Атамбаева в статус обвиняемого
Обновлено в 06:52
Происшествия
У сотрудников ФБК прошли обыски
Утром 8 августа следователи пришли с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:08
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Футбол
ЦСКА отказался продавать Чалова за €25 млн
Обновлено в 04:29
Происшествия
Водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском, мог заснуть
Водитель автобуса мог заснуть за рулем перед столкновением с легковушкой под Новороссийском, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.
Обновлено в 03:38
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки российских спагетти
Специалисты Союза Потребителей Росконтроль провели новый тест и выяснили, какие спагетти российского производства самое лучшее.
Обновлено в 04:22
Общество
УФАС Петербурга завело дело после рекламы о кастрации неверных мужей
УФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе после жалоб горожан на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники с обещанием бесплатно кастрировать неверных мужей, сообщает городское антимонопольное ведомство.
Обновлено в 07:11
Футбол
«Ювентус» не захотел продавать Дибалу в «Тоттенхэм»
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, скорее всего, продолжит играть за туринский клуб.
Обновлено в 06:36
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple
ФАС возбудила дело против Apple. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 02:23
Гаджеты
Apple подсчитала, сколько пользователей перешли на iOS 12
Как показали в Купертино, если учитывать девайсы, вышедшие за последние четыре года (2015–2019), то статистика немного другая: 90% работают на iOS 12, 7% — на iOS 11 и 5% — ранние версии (некоторым из них недоступна возможность обновления).
Обновлено в 06:12
Происшествия
На въезде в Назарово взорвалась фура
По предварительным данным, фура перевозила сухой лед (двуокись углерода).
Обновлено в 00:38
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»
Звезда серии американских рождественских комедий "Один дома" Маколей Калкин опубликовал фотографию в "Инстаграме", на которой показал, как может выглядеть ремейк известной франшизы.
Обновлено в 06:29
Футбол
Сегодня «Спартак» сыграет с «Туном» в Лиге Европы
"Спартак" сегодня стартует в третьем отборочном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 06:12
Финансы
Объем новой программы МВФ для Киева составит до $10 млрд
Объем новой программы сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом составит от 5 млрд до $10 млрд, это будет зависеть от ее сроков.
Обновлено в 06:51
Космос
Rocket Lab будет ловить первые ступени ракет при помощи вертолета
Идея Rocket Lab перейти к многоразовому использованию первой ступени «Электрона» вполне понятна: в случае успеха это должно привести к большему числу запусков и меньшим затратам (компании не придется с нуля строить ракету для каждого следующего запуска).
Обновлено вчера в 03:09
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронят в Торонто
Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено вчера в 13:25
Политика
Япония возобновила экспорт в Южную Корею, но с условием
Обычно Япония не объявляет о каждом разрешении на экспорт, но тут ее задело, как Южная Корея назвала недавние ограничения «эмбарго» на поставки.
Обновлено в 03:36
Общество
Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
59-летняя Лариса Вербицкая показала девичью фигуру на занятиях йогой
Поклонники Ларисы Вербицкой восхищены ее стройностью и гибкостью. Лариса Вербицкая всерьез увлечена йогой.
Обновлено вчера в 10:57
Спорт
Всероссийская федерация волейбола извинится за жест тренера сборной
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко заявил, что организация принесет официальные извинения за жест старшего тренера сборной Серджио Бузато.
Обновлено в 07:18
Политика
BAZA заподозрила «Роснефть» в слежке за своими журналистами
Редакция издания BAZA выступила с заявлением о слежке и прослушивании, по их данным, это может делать служба безопасности "Роснефти".
Обновлено в 05:16
Политика
Хантсман с семьёй вернётся в США через полтора месяца
Посол Соединённых Штатов в России Джон Хантсман собирается вернуться на родину через полтора месяца. Об этом сообщила его супруга Мэри Кэй.
Обновлено в 06:59