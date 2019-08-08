Экономика

МВФ порекомендовал России раскрыть финансы 30 тыс. госкомпанийРБК 00:00

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует российским властям обязать все государственные предприятия публиковать ежегодные финансовые отчеты, а также включать их агрегированные показатели в сводную бюджетную отчетность.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

МВФ рекомендует России публиковать финансовую отчетность всех государственных компаний

Коммерсантъ02:39

МВФ рекомендовал России публиковать скрытые доходы 30 тыс. госкомпаний

АБН02:38

МВФ рекомендовал России публиковать скрытые финансы 30 тысяч госкомпаний

ФедералПресс01:58

МВФ посоветовал России обязать госкомпании показывать финансовую отчетность

Полит.ру00:07

МВФ порекомендовал России раскрыть финансы 30 тыс. госкомпаний

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:54, Вашингтон
Наука

В США не исключили катастрофического извержения гавайского вулкана

Обновлено в 00:14
Политика

В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине

Ранее 7 августа во время встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.
Обновлено вчера в 15:34
Политика

Атамбаев признался, что стрелял во время штурма его резиденции

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признался, что применил оружие во время попытки его задержания спецназовцами.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском

В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16
Авто

В России отзывают пикапы Fiat Fullback

Действие сервисной акции распространяется на 147 пикапов Fiat Fullback, проданных в России, начиная с июня 2016 года.
Обновлено вчера в 10:34
Экономика

Товарооборот между Китаем и Северной Кореей увеличился на 15,3%

Товарооборот между Китаем и Северной Кореей увеличился на 15,3%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли.
Обновлено в 02:27
Общество

На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР

На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа

Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

Четверть детей в России оказались за гранью бедности

Глава ведомства Максим Топилин обратил внимание на то, что основным методом борьбы с бедностью будет поддержка семей с двумя и более детьми.
Обновлено вчера в 05:51
Авто

Рассекретили время разгона до сотни Lada Vesta 1.6 с вариатором

Получается, что "Веста" с вариатором разгоняется с нуля до "сотни": На 3,8 секунды быстрее, чем LADA Vesta 1.6 106 л.с. с АМТ (14.1 сек).
Обновлено в 02:37
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено вчера в 08:21
Политика

Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России

Дизайнер Артемий Лебедев в своем telegram-канале прокомментировал видео, опубликованное на его YouTube-канале.
Обновлено вчера в 19:01
Энергетика

Нефть марки Brent снизилась до $57 за баррель

Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 17:00 мск снизилась на 3,1% — до $57,15 за баррель, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия

Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией

По информации канала, полиция пришла с обысками к Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади.
Обновлено в 02:16
Политика

Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии

Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.
Обновлено вчера в 22:13
Кино

Создатели «Игры престолов» подписали контракт с Netflix

Создатели телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс ушли с HBO и заключили многолетний контракт с компанией Netflix, пишет The New York Times со ссылкой на официальное заявление сценаристов.
Обновлено в 02:23
Политика

Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре

Обновлено вчера в 12:07
Общество

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Обновлено вчера в 11:55
Наука

Геймдизайнер испек хлеб из древнеегипетских дрожжей возрастом 4500 лет

Геймдизайнер Симус Блэкли испек хлеб из дрожжей, возраст которых составляет примерно 4500 лет.
Обновлено 06 августа в 16:19
Политика

Путина проинформировали о событиях в Киргизии

Обновлено вчера в 12:20
Происшествия

Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции

Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Общество

ОНФ предложил разрешить россиянам работать удаленно

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили разрешить штатным сотрудникам работать иногда из дома.
Обновлено в 02:44
Общество

Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма

Обновлено вчера в 20:24
Единоборства

Уайт: Масвидаль не может поставить мне ультиматум о бое с Макгрегором

Обновлено в 01:26
Происшествия

Подозреваемых в убийстве 4 человек подростков нашли мертвыми в Канаде

Обновлено вчера в 20:49
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено вчера в 12:14
Происшествия

Задержан подозреваемый в подрыве машины в Магнитогорске

В Челябинской области задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в Магнитогорске.
Обновлено в 02:19
Космос

X-37B - последний таинственный полет военного космического самолета

Обновлено вчера в 16:39
Шоу-бизнес

Елена Яковлева пережила сильное потрясение

Обновлено вчера в 19:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное