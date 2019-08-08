Экономика
МВФ порекомендовал России раскрыть финансы 30 тыс. госкомпанийРБК 00:00
Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует российским властям обязать все государственные предприятия публиковать ежегодные финансовые отчеты, а также включать их агрегированные показатели в сводную бюджетную отчетность.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:54, Вашингтон
Политика
В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
Ранее 7 августа во время встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.
Обновлено вчера в 15:34
Политика
Атамбаев признался, что стрелял во время штурма его резиденции
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признался, что применил оружие во время попытки его задержания спецназовцами.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском
В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16
Авто
В России отзывают пикапы Fiat Fullback
Действие сервисной акции распространяется на 147 пикапов Fiat Fullback, проданных в России, начиная с июня 2016 года.
Обновлено вчера в 10:34
Экономика
Товарооборот между Китаем и Северной Кореей увеличился на 15,3%
Товарооборот между Китаем и Северной Кореей увеличился на 15,3%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли.
Обновлено в 02:27
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа
Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
Четверть детей в России оказались за гранью бедности
Глава ведомства Максим Топилин обратил внимание на то, что основным методом борьбы с бедностью будет поддержка семей с двумя и более детьми.
Обновлено вчера в 05:51
Авто
Рассекретили время разгона до сотни Lada Vesta 1.6 с вариатором
Получается, что "Веста" с вариатором разгоняется с нуля до "сотни": На 3,8 секунды быстрее, чем LADA Vesta 1.6 106 л.с. с АМТ (14.1 сек).
Обновлено в 02:37
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Дизайнер Артемий Лебедев в своем telegram-канале прокомментировал видео, опубликованное на его YouTube-канале.
Обновлено вчера в 19:01
Энергетика
Нефть марки Brent снизилась до $57 за баррель
Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 17:00 мск снизилась на 3,1% — до $57,15 за баррель, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией
По информации канала, полиция пришла с обысками к Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади.
Обновлено в 02:16
Политика
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.
Обновлено вчера в 22:13
Кино
Создатели «Игры престолов» подписали контракт с Netflix
Создатели телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс ушли с HBO и заключили многолетний контракт с компанией Netflix, пишет The New York Times со ссылкой на официальное заявление сценаристов.
Обновлено в 02:23
Политика
Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре
Обновлено вчера в 12:07
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Обновлено вчера в 11:55
Наука
Геймдизайнер испек хлеб из древнеегипетских дрожжей возрастом 4500 лет
Геймдизайнер Симус Блэкли испек хлеб из дрожжей, возраст которых составляет примерно 4500 лет.
Обновлено 06 августа в 16:19
Политика
Путина проинформировали о событиях в Киргизии
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам работать удаленно
В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили разрешить штатным сотрудникам работать иногда из дома.
Обновлено в 02:44
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
Подозреваемых в убийстве 4 человек подростков нашли мертвыми в Канаде
Обновлено вчера в 20:49
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
Задержан подозреваемый в подрыве машины в Магнитогорске
В Челябинской области задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в Магнитогорске.
Обновлено в 02:19
Космос
X-37B - последний таинственный полет военного космического самолета
Обновлено вчера в 16:39
Шоу-бизнес
Елена Яковлева пережила сильное потрясение
Обновлено вчера в 19:00