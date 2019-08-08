Экономика
МВФ порекомендовал России раскрыть финансы 30 тыс. госкомпанийРБК 00:00
Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует российским властям обязать все государственные предприятия публиковать ежегодные финансовые отчеты, а также включать их агрегированные показатели в сводную бюджетную отчетность.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:43, Вашингтон
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала, как парится в бане с 2-летним сыном
Ксения Собчак показала, как парится в бане с 2-летним сыном Так, сегодня Ксения обнародовала на своей странице в социальной сети умилительное видео, на котором вместе с Платоном парится в бане.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском
В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Задержанные в Польше россияне арестованы
Польский суд арестовал граждан России, задержанных 5 августа в Кракове за конфликт с местными футбольными фанатами.
Обновлено вчера в 19:59
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
К сотрудникам ФБК пришли с обысками
К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками.
Обновлено в 01:26
Политика
Лондон не смог доказать причастность Кремля к отравлению Скрипалей
Британская полиция не нашла доказательств, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было одобрено президентом России Владимиром Путиным, пишет газета The Guardian.
Обновлено вчера в 08:26
Политика
Правительство Венесуэлы отказалось от новых переговоров с оппозицией
Представители правительства Венесуэлы не поедут на очередной раунд переговоров с оппозицией 8-9 августа.
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Глава МИД Британии обсудил с Трампом заключение торгового соглашения
Рааб отметил, что Трамп очень тепло отзывается о Великобритании и испытывает большой энтузиазм по поводу возможности подписания нового соглашения между Вашингтоном и Лондоном после брексита.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
В США актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
Мужчину на самолете из Симферополя задержали за демонстрацию гениталий
В Санкт-Петербурге по факту хулиганства на борту самолета возбуждено уголовное дело против 22-летнего мужчины.
Обновлено вчера в 11:28
Путешествия
Названы самые часто забываемые россиянами вещи в самолете
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
ЦУМ подтвердил информацию о смерти Аллы Вербер
Причиной смерти называют инфаркт. Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. Фэшн-директором ЦУМа она начала работать в 2003 году.
Обновлено 06 августа в 12:00
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили контракт с Netflix
Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс заключили многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix на 200 миллионов долларов, они будут снимать для него фильмы и сериалы.
Обновлено в 02:20
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Обновлено вчера в 11:55
Общество
В ОНФ предложили разрешить россиянам иногда работать из дома
Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили Министерству труда и социальной защиты инициировать поправки в законодательство, по которым у работающих штатно россиян появится возможность время от времени выполнять свои обязанности удалённо.
Обновлено в 00:29
Наука
Ученые смогли ускорить квантовый компьютер в 200 раз
Атомы кремния позволят им ускорить работу квантового компьютера в 200 раз. Волгоград, 8 августа / «Волга-Медиа.ру» /.
Обновлено в 01:56
Происшествия
В Курганской области сгорели заживо три женщины
В ходе осмотра места происшествия после тушения пожара были обнаружены тела трёх женщин: 1942, 1958 и 1964 годов рождения.
Обновлено в 01:57
Культура
Вручение «Эмми» пройдет без ведущего
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Помощник госсекретаря США по Латинской Америке ушла в отставку
Кимберли Брайер - помощник госсекретаря США по Западному полушарию - подала в отставку, сообщила The Washington Post.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть руки
Обновлено вчера в 12:43
Энергетика
Нефть марки Brent снизилась до $57 за баррель
Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 17:00 мск снизилась на 3,1% — до $57,15 за баррель, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
В Магнитогорске задержали подозреваемого в подрыве машины
Правоохранительные органы задержали подозреваемого в покушении на убийство жителя Магнитогорска, госпитализированного после взрыва автомобиля, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по Челябинской области.
Обновлено в 01:37
Политика
Зеленский обсудил с Макроном встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки".
Обновлено вчера в 10:25
Здоровье
Патологии, при которых лучше не пугаться
Внезапные смерти молодежи после пробежки часто случаются из-за этого недуга.
Обновлено вчера в 19:22
Общество
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:52