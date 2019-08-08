Экономика

МВФ порекомендовал России раскрыть финансы 30 тыс. госкомпанийРБК 00:00

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует российским властям обязать все государственные предприятия публиковать ежегодные финансовые отчеты, а также включать их агрегированные показатели в сводную бюджетную отчетность.
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МВФ рекомендовал России публиковать скрытые финансы 30 тысяч госкомпаний

ФедералПресс01:58

МВФ посоветовал России обязать госкомпании показывать финансовую отчетность

Полит.ру00:07

МВФ порекомендовал России раскрыть финансы 30 тыс. госкомпаний

РБК00:00
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:43, Вашингтон
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